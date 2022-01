Smart Robotics, de toonaangevende ontwikkelaar van intelligente robot picking software, opgericht door Mark Menting en Heico Sandee, kondigt vandaag de afsluiting aan van de tweede belangrijke financieringsronde, geleid door het Nederlandse high-tech venture capital fonds Innovation Industries en Mirai Creation Fund II, gesteund door Toyota Motor Corporation als een belangrijke commanditaire partner.

Smart Robotics heeft sinds haar oprichting laten zien dat haar op AI gebaseerde softwareplatform toonaangevend is in de markt van gerobotiseerd orderverzamelen, met haar no-code en eenvoudig te gebruiken interface voor implementatie en configuratie. Deze investeringsronde zal de roadmap voor de huidige producten voor logistieke picking toepassingen en nieuwe producten verder versnellen en de commerciële voetafdruk van de organisatie internationaal vergroten.

Als een natuurlijke volgende stap in het groeiproces van de onderneming is een CEO aangesteld om de organisatie te leiden. De nieuwe CEO, Johan Jardevall, is een software veteraan met een track record van zeer succesvolle groei trajecten binnen internationale software bedrijven en vormt het nieuwe executive management team samen met Heico Sandee (CTO) en Eric Sas (CFO).

Johan kan niet enthousiaster zijn over deze kans: “Robotica is een zeer interessante ruimte, klaar voor adoptie in een aantal nieuwe industrieën. Wat Smart Robotics met robots heeft weten te bereiken op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en integratiegemak in bestaande werkomgevingen is ongelooflijk. Ik ben er trots op dat ik deze organisatie mag leiden op haar groeipad.”

Smart Robotics is een innovatief, wereldwijd toonaangevend bedrijf dat picking automation as a service levert in de logistiek om de kwaliteit van het werk te verbeteren en de business van onze klanten te schalen.