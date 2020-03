Smart Robotics blijft groeien en opent kantoor in Utrecht

Smart Robotics opent nieuw kantoor in Utrecht. Vanwege de snelle groei was de opening van een tweede kantoor in Nederland een logische keuze. Het zal ook helpen bij het aantrekken van nieuw personeel vanuit het noordelijke deel van Nederland.

Smart Robotics is officieel op 1 mei 2015 gestart in een klein kantoor op de High Tech Campus in Eindhoven, met 4 medewerkers en één robot. Tegenwoordig zijn er meer dan 50 mensen bij ons werkzaam en staan er rond de 100 robots in het veld. Een nieuwe stap in deze groei is de opening van een kantoor in Utrecht. Een speciaal uitgeruste vergarderruimte is beschikbaar zodat onze medewerkers in Utrecht op afstand contact kunnen onderhouden met hun collega’s in Best. Deze nieuwe stap in de groei van Smart Robotics past bij onze innovatieve en flexibele bedrijfscultuur waarbij we geloven in een goede balans tussen werk en privé.

Het kantoor in Utrecht vermindert de reistijd van onze collega’s in en rondom Utrecht significant, wat hen ondersteunt bij het efficient werken. Daarnaast zal het helpen bij het aantrekken van nieuw personeel in het noordelijke deel van Nederland. We kijken erg uit naar dit nieuwe hoofdstuk van Smart Robotics!