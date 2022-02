SMART-project

Enorme koeling vereist

In opdracht van IRE ontwikkelt Demcon de bestralingseenheid, inclusief het target, en het oogstsysteem. Een van de grootste uitdagingen was het ontwerp van een target dat de extreme warmtebelasting kan overleven die de elektronen injecteren. “Om compatibel te zijn met de huidige generator-technologie, moet de initiële activatie hoog genoeg zijn”, verklaart Johannes Jobst, senior mechatronic system engineer. “Dit activeringsniveau vereist het focussen van de 3MW-bundel op een target dat niet groter is dan een luciferdoosje. Zonder intense koeling zou het target direct verdampen. Alleen vloeibaar metaal levert voldoende koelvermogen, vanwege een hoge specifieke warmtecapaciteit en -geleidbaarheid. Na onderzoek bleek vloeibaar natrium het beste koelmiddel voor de SMART-fabriek te zijn. Het is echter ontvlambaar en corrosief, waardoor het lastig te hanteren is.”

Succesvolle tests

In theorie en in computersimulaties is natriumkoeling een effectieve koelmethode. “De extreme intensiteit van de elektronenbundel brengt de thermomechanische belasting en stralingsschade echter naar de rand van wat de sterkste materialen aankunnen”, zegt Bas Vet, senior mechatronic system engineer. “Om te bewijzen dat het target dit kan overleven, hebben we een demonstratiemodel van de SMART-bestralingseenheid gebouwd op een schaal van 1:1.000. Omdat de SMART-elektronenversneller nog in ontwikkeling is, is een faciliteit gezocht waar we deze demonstratie konden uitvoeren. Omdat de vermogensdichtheid en overige paramaters overeen moeten komen met de daadwerkelijke condities van de SMART-fabriek, konden maar enkele faciliteiten ter wereld een voldoende intense bundel leveren. Gelukkig was Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf enthousiast om ons toegang te geven tot hun ELBE-elektronenversneller voor het uitvoeren van ons experiment. Van 1 tot 5 februari hebben we deze faciliteit gebruikt om ons target 115 uur lang bloot te stellen aan een bundel van 30 kilowatt. Met succes, want ons schaalmodel target heeft de extreme omstandigheden overleefd.”

Wereldrecord

Met de succesvolle test is een wereldrecord gevestigd, claimt Vet. “Voor zover wij weten, heeft nog nooit iemand geprobeerd om zoveel continu vermogen per volume-eenheid in een target te injecteren terwijl het intact bleef. Ter vergelijking: we hebben een negen grootteordes hogere vermogensdichtheid in ons target gebracht dan wordt geproduceerd in de zonnekern.

Naar de markt

“We hebben een fundamentele mijlpaal bereikt in het SMART-project en een van de belangrijkste technische risico’s in onze bijdrage aan het SMART-project overwonnen”, besluit Demcon-projectmanager Ricsi Horvath. “Dit is te danken aan de gezamenlijke inspanning van een enorm team dat aan het mini-target heeft gewerkt, onder leiding van IRE en met de technische begeleiding van ASML. De afgelopen twee jaar hebben ruim 150 mensen binnen Demcon, in samenwerking met ruim tien leveranciers in de regio en zes internationale partners bijgedragen aan dit succes. Er liggen nog steeds uitdagingen met betrekking tot stralingsgevoeligheid en -schade, koeling en afscherming, maar nu deze enorme horde is genomen, zien we dit met vertrouwen tegemoet.

Demcon (900 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Maastricht, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

IRE, the Institut National des Radioéléments, is a public utility foundation whose main activity is the production of radioisotopes for diagnostic and therapeutic applications in the area of nuclear medicine. It is a global leader in the production of Molybdenum-99, the “parent” isotope of metastable Technetium-99 and the most widely used in nuclear medicine for numerous examinations (heart, bones, lungs, thyroid, brain, kidneys, etc.). Besides its production activities, IRE contributes via its IRE Lab entity, to protecting and monitoring the environment thanks to its many services: measurement of radioactivity in various samples, radiological characterization of contaminated waste and elements, technical consultancy and support in the radiological and nuclear fields.

IRE ELiT is the innovation subsidiary of IRE which was created in 2010 in order to develop radiopharmaceuticals used in imaging and treatment of some cancers as well as for palliative care. In 2020, IRE ELiT allocated 18% of its turnover to R&D. This percentage is steadily growing ever since the company was created. IRE and IRE ELiT employ 250 people at the mome