Begin 2021 introduceert het Zwitserse Interroll een naar eigen zeggen disruptieve innovatie, die de interface gaat vormen tussen productie en interne logistiek. Hiermee wil het bedrijf ook het laatste segment in de interne logistiek, rond bijvoorbeeld buigmachines en lasersnijmachines, automatiseren. ‘Doorgaans worden pallets afgestapeld en op een pompwagen afgevoerd en ergens neergezet. In het beste geval worden hier palletbanen of agv’s voor gebruikt. De Smart Pallet Mover is een innovatieve oplossing om de palletflow rondom dit soort machines veel efficiënter te laten verlopen’, stelt Martijn Smit, sinds 1 september solutions sales director voor de EMEA-landen. Hij werkt vanuit het hoofdkantoor in Wermelskirchen (D) van het beursgenoteerde bedrijf.

Interroll levert oplossingen die bestaan uit transportrollen, roller drives en besturingen, conveyers en sorters en pallet handling systemen voor de maakindustrie, post-, koeriers-, pakket- en e-commercebedrijven, luchthavens, auto-industrie en vele andere verwerkende industrieën. Wereldwijd telt het bedrijf 34 vestigingen, waaronder 19 fabrieken, en 2.400 werknemers, met een omzet van circa 559,7 miljoen CHF (2019).

Smit is al sinds 2002 actief in deze branche en was voorheen werkzaam bij Qimarox, fabrikant van componenten voor material handling systemen in Harderwijk. Als managing director voerde hij al diverse projecten uit in nauwe samenwerking met zijn huidige werkgever. ‘Interroll was onze leverancier van de rollen en drives die werden geïntegreerd in de liften van Qimarox. Beide bedrijven hebben een complementair portfolio en een groot groeipotentieel’, vertelt hij. Als sterk punt van Interroll noemt Smit het feit dat alle producten gebaseerd zijn op een platformstrategie, wereldwijd verkrijgbaar en dankzij ruim zestig jaar ervaring volledig gestandaardiseerd.

En dat platform wordt nu dus uitgebreid met de Smart Pallet Mover, een must in deze VUCA-wereld (VUGA staat voor volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). ‘De markt verandert snel, er zijn veel onzekerheden, waardoor er bij een mix aan producten behoefte is aan kleinere voorraden en buffers. Met al die batches loont het om de flow rondom pallets te optimaliseren’, aldus Smit. Want de ROI is duidelijk: met deze plug & play-oplossing gebeurt het werk sneller en ergonomischer: medewerkers hoeven niet meer te tillen, handmatig producten uit te nemen of te wachten bij machines. Interroll schat dat terugverdientijden van minder dan een jaar mogelijk zijn.

In een volledig geautomatiseerde omgeving krijgt de agv of de heftruck automatisch een seintje als de pallet vol is. ‘De installatie is binnen een dag gebeurd en de communicatie verloopt via wifi, geheel passend bij smart industry. Dit kan de uptime van de machine met wel 30 procent verhogen. In sommige gevallen is de machine dan binnen een halfjaar terugverdiend’, verklaart Smit. En in de nabije toekomst kunnen klanten binnen een beveiligde omgeving hun eigen lay-out en simulatie maken.