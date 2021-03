Smart MechatroniX platform Bosch biedt ‘intuïtieve inbedrijfstelling’

Met het nieuwe Smart MechatroniX platform, dat ‘best-in-class componenten voor lineaire bewegingstechnologie combineert met elektronica en software’, wil Bosch Rexroth inspelen op de markttrends voor fabrieksautomatisering. ‘De oplossingen van het Smart MechatroniX platform zijn breed inzetbaar. Ze maken niet alleen een snelle inbedrijfstelling mogelijk – maar bieden ook volledige procestransparantie en zorgen voor een korte time-to-market en een hoge productiviteit’, aldus persinformatie van het bedrijf.

Als een van de leveranciers van lineaire bewegingstechnologie en mechatronische systemen zegt Bosch Rexroth altijd dicht bij haar klanten te staan en hun eisen te kennen. ‘De nieuwe oplossingen onderscheiden zich door hun eenvoud en implementatiesnelheid – van de ontwikkeling tot het begin van de productie – maar ook door hun hoge prestaties en duurzaamheid in het gebruik. Bovendien zijn ze modulair en kunnen ze achteraf worden hergebruikt. Dit zorgt voor een langdurig, flexibel en efficiënt gebruik van de duurzame componenten.’

Eén platform, talrijke intelligente oplossingen

De nieuwe Smart Function Kits bieden een snelle en intuïtieve inbedrijfstelling en configuratie voor een reeks processen, zoals verbinden, persen of bewerken. Ze werken volgens het plug-and-produce principe door de combinatie van voorgeselecteerde mechanische en elektronische componenten met software. Bosch Rexroth presenteerde op de Hannover Messe in 2019 de eerste slimme mechatronische oplossing: de Smart Function Kit voor pers- en verbindingstoepassingen. Deze modulaire toolbox bestaat uit een elektromechanische cilinder, krachtsensor, servo-aandrijving, motion controller en een softwarepakket dat intuïtieve inbedrijfstelling mogelijk maakt. Daarnaast is het systeem in staat een uitgebreide procesanalyse uit te voeren en werkt de web-gebaseerde software volgens het ‘drag and drop’ principe waardoor sequentiële programma’s snel en eenvoudig gemaakt kunnen worden.

Tweede pakket in ontwikkeling

Het tweede pakket oplossingen – de Smart Function Kit voor Handling – is momenteel in ontwikkeling. Het is een één- of meerassig systeem met innovatieve besturingstechnologie en voorgeïnstalleerde software. Deze kit is geschikt voor een reeks handlingtaken waarbij componenten of werkstukken binnen een gedefinieerde ruimte nauwkeurig en betrouwbaar moeten worden verplaatst. Ook hier is plug-and-produce mogelijk dankzij het bijbehorende softwarepakket. Andere voordelen van de Smart Function Kits zijn de eenvoudige productselectie, maatvoering via de LinSelect-tool, en de snelle online configuratie en bestelling.

Compensatiemodule verhoogt precisie robots

Een andere Smart MechatroniX-oplossing die momenteel wordt ontwikkeld is een compensatiemodule met een actieve meetfunctie in zes vrijheidsgraden. Deze verhoogt de precisie van bijvoorbeeld handlingrobots en zorgt voor nieuwe toepassingsgebieden voor robots en Cartesian systemen. De zogenaamde Smart Flex Effector kan in tal van toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld als het gaat om het positioneren met zeer hoge nauwkeurigheid, vastleggen van positioneerdata, Tool Center Point detectie of compensatie van positieafwijkingen in de x-, y- en z-richting.

“Al deze nieuwe producten en oplossingen zijn onze bijdrage aan de Fabriek van de Toekomst. Met de behoeften van onze klanten in het achterhoofd, gebruiken we geheel nieuwe methodes om aan de huidige en toekomstige eisen in de fabrieksautomatisering te voldoen”, aldus Dr. Simon Hertenberger, Hoofd van de Productafdeling Mechatronica binnen de divisie Linear Motion Technology van Bosch Rexroth AG.