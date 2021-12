Het eerste wat Janwillem Verschuuren deed toen hij was verkozen als nieuwe voorzitter van Nevat GPI: een golfmiddag organiseren voor de leden. Want dat is volgens hem een belangrijk onderdeel van zijn functie: netwerken, informele ontmoetingen tot stand brengen, leden kennis laten delen.

Verschuuren volgde deze zomer officieel Corné van Opdorp op als voorzitter van Nevat GPI, de Groep Plaatverwerkende Industrie van de brancheorganisatie. Hij was al sinds 2012 lid en werd door Nevat zelf aangezocht als nieuwe voorzitter. Hij moest twee mensen vragen om toestemming, zegt Verschuuren: zijn vrouw en zijn compagnon bij De Cromvoirtse. Dat is het metaalbedrijf in Oisterwijk, waarvan hij al twintig jaar directeur-grootaandeelhouder is. ‘Mijn vrouw vond het prima. Ze heeft graag ook een eigen leven. En mijn compagnon was eveneens snel akkoord. We hebben het met z’n tweeën bij De Cromvoirtse goed georganiseerd, met een managementteam dat op een voortreffelijke manier de dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening neemt. Dus daar kunnen ze me echt af en toe wel missen.’

Exemplarisch

Die eerste bezigheid van Verschuuren, de golfmiddag in Noord-Brabant, was in meerdere opzichten exemplarisch. ‘Het was goed om elkaar weer in het echt te ontmoeten. Het is één van de manieren waarop we elkaar binnen Nevat GPI treffen: informeel, laagdrempelig, directeuren onder elkaar. Het is goed om onderling op een gelijkwaardig niveau met elkaar te praten. Binnen de club zijn we allemaal ondernemers, we spreken dezelfde taal, maken vergelijkbare ontwikkelingen door. We delen kennis en maken zo onszelf en elkaar sterker.’

Volgens Verschuuren is Nevat GPI met zijn 55 leden een hechte club – niet voor niets waren er meer dan 30 bij het golfen aanwezig. Naast de informele contacten zijn er de periodieke bijeenkomsten (vaak met een centraal thema), de bedrijfsbezoeken en de jaarlijkse studiereizen naar het buitenland. De onderlinge sfeer is goed. Cruciaal is, zo zegt Verschuuren, de harde afspraak dat er niet over klanten gesproken wordt. ‘We delen kennis, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, technische ontwikkelingen en algemene zaken binnen de sector. Maar we bespreken onderling beslist geen zaken waardoor relaties benadeeld zouden kunnen worden. Dat is geen heikel punt, iedereen ziet daar de logica van in.’

Twee thema’s

Binnen de sector ziet Verschuuren voor de komende jaren twee belangrijke thema’s: de noodzaak tot verdergaande automatisering en de dreigende personeelstekorten. En die twee hebben alles met elkaar te maken, meent de voorzitter. ‘Op alle bijeenkomsten staat ICT eigenlijk wel op de agenda. Iedereen ziet en snapt dat we ons verder moeten ontwikkelen: automatiseren, machines meer en beter op elkaar laten aansluiten, data gebruiken om processen en producten te verbeteren. Dat is een kwestie van je gezonde boerenverstand gebruiken.’

Maar er is nog een reden voor zaken als smart industry: het dreigende gebrek aan voldoende en goed personeel. ‘De laatste jaren konden we gebruik maken van migranten, mensen uit landen als Polen en Roemenië. Dat was prima: ze waren van harte welkom en ze doen goed werk. Maar als de economische groei daar doorzet, gaan die mensen straks terug. En dan hebben we andere medewerkers nodig. Maar waar gaan we die vinden?’

Het antwoord als het aan Verschuuren ligt: op de scholen en opleidingen. ‘We moéten de jeugd weer interesseren voor een baan in ons vakgebied, zodat ze na school voor ons kiezen. Ik ben ervan overtuigd dat je de jeugd boeit door het imago van het vak te veranderen. Dat je binnen de plaatverwerkende industrie niet alleen aan het kanten en lassen bent, maar dat je op computers mooie dingen maakt, die door robots worden uitgevoerd. Dat beeld moeten we uitdragen. Niet voor niets zit ik veel op scholen en op ROC’s, we moeten scholieren in onze bedrijven laten zien wat we doen en wat we kunnen. Voor de toekomst van de sector.’

Mensen vinden en houden

Binnen Nevat GPI mag iemand twee termijnen van vier jaar voorzitter zijn; dus acht jaren in totaal. Verschuuren, zo zegt hij nu, wil die maximale termijn graag volmaken. Hij gaat er helemaal voor. En wanneer is dat voorzitterschap geslaagd? Dan komt hij toch terug op dat dreigende personeelstekort: ‘Als het ons gelukt is om mensen binnenboord te krijgen en te houden. Als we scholieren en studenten geïnteresseerd krijgen voor een baan in deze mooie branche. Want dat is de sector meer dan waard.’