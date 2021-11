In 2016 startte het Smart Industry Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ (SCSN). Topsector HTSM, Brainport Industries, TNO en softwareleveranciers namen het initiatief om de hightech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten. Nadat een standaard was vastgelegd voor digitale berichten zoals orders, bevestigingen en facturen, volgde dit jaar de infrastructuur voor de uitwisseling van die berichten. Isah, bij SCSN een van de softwareleveranciers van het eerste uur, heeft zich deze zomer officieel aangesloten als serviceprovider.

‘Zullen we het elkaar makkelijker maken?’

In onze high-complexity, low-volume, high-mix maakindustrie worden heel veel data uitgewisseld tussen heel veel partijen. Dat is kostbaar, inefficiënt en foutgevoelig zolang het niet geautomatiseerd en gedigitaliseerd gebeurt. SCSN was daarom broodnodig, aldus de betrokkenen. Concreet resultaat heeft echter lang op zich laten wachten, erkent Frank Groot, chief commercial officer bij mede-initiatiefnemer Isah. ‘Wel heeft het de industrie al bewustwording gebracht van het belang van digitalisering van de communicatie. Met als centrale thema: “Zullen we het elkaar makkelijker maken?”’

Makkelijk instappen

Het begon dus met de berichtenstructuur. Groot: ‘Wij bedienen de klantordergestuurde maakindustrie en daar komen bij orders veel meer gegevens kijken dan alleen artikelnummers en aantallen; denk aan afmetingen, kleur, enzovoort. De discussie was wat er allemaal moest terugkomen in de berichtenstructuur.’ De standaard staat inmiddels in Nederland, met een internationaal tintje, want gebaseerd op Universal Business Language (UBL) en aangesloten op de eInvoicing-standaard van de EU. ‘Ik wil niet claimen dat Nederland vooroploopt, maar merk wel dat bedrijven heel coöperatief zijn en openstaan voor nieuwe dingen. Samenwerken zit ons Nederlanders in het bloed. Dat is ook nodig als je veel ketens hebt waar sprake is van gelijkwaardige klant-leveranciersrelaties en het ontbreekt aan een dominante partij die zegt “Zo gaan we het doen.” Dan moet er wel een initiatief komen waar je makkelijk kunt instappen en niet telkens hoeft te investeren om weer met een volgende partij digitaal te kunnen communiceren.’

Four-cornermodel

Daarmee doelt Groot op de recent gelanceerde cloudgebaseerde infrastructuur voor veilige en gecontroleerde uitwisseling van berichten tussen SCSN-partners. Het heeft de nodige discussie gekost, verklaart Groot. ‘Het moest natuurlijk niet via allemaal één-op-éénlijntjes.’ Er waren twee opties. De eerste was met één centrale partij, de broker, via welke alle berichten worden verstuurd van A naar B. Dit zogeheten three corner-model heeft als bezwaar de monopoliepositie van de broker. Daarom is uiteindelijk gekozen voor het four corner-model, waarbij een bericht van A naar B kan verlopen via de serviceproviders van A en B. Groot: ‘Daarmee hebben we nu een vrij toetreedbare markt voor serviceproviders die al dan niet voor een eigen ERP-pakket de rol van broker willen vervullen. Vanuit onze strategische doelen rond software, cloud en Software-as-a-Service hebben we besloten om zelf ook serviceprovider te worden.’ Deze zomer tekende Isah daarvoor het contract met de stichting SCSN. ‘Zo blijven we dicht bij onze klanten staan. De komende maanden doen we een controlled release.’ Als tool gebruikt de softwareleverancier hiervoor de Isah Supply Chain Integrator (SCI), ontwikkeld op basis van de SCSN-berichtenstandaard.

Mens uit het proces

De grote uitdaging, aldus Groot, is nu om de groei van het netwerk te versnellen. ‘Hoe meer partijen meedoen, hoe relevanter het wordt voor andere bedrijven om ook in te stappen.’ Daarbij hebben ze vaak nog wel wat huiswerk te doen. ‘De kwaliteit van de data en het achterliggende proces komen onder een enorm vergrootglas te liggen. Je gaat ervan uit dat de juiste gegevens in de systemen staan. Onduidelijkheden en fouten zijn met menselijke interpretatie vaak nog wel op te lossen, maar als je de mens uit het proces haalt, moet alles gewoon kloppen. Wij kunnen klanten daarbij helpen, sowieso bij het identificeren van wat belangrijk en nodig is. Desgewenst leveren we ook menskracht voor het opschonen, verrijken en controleren van data.’ Terwijl Isah nu focust op implementatie van de standaardberichten voor orders, bevestigingen en facturen, verdiept het zich ook al in de uitbreiding naar offertes, forecasts en (prijs- en product-)catalogi.

Meerdere netwerken

Groot heeft niet de illusie dat de hele wereld gaat ‘SCSN’en’. ‘Winner takes all? Nee, dat denk ik niet. Het is goed mogelijk dat er meerdere netwerken naast elkaar bestaan. We kijken bijvoorbeeld naar het SAP Ariba-netwerk rondom ASML, waar wij met onze SCI op willen aansluiten. Dat netwerk heeft een eigen berichtenstandaard, die wel veel op die van SCSN lijkt. Soms zijn er ook andere technieken voor berichtenuitwisseling. Transformaties blijven nodig; daarin zijn we flexibel.’