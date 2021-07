Begin maart dit jaar trad Exact als service provider toe tot het zogeheten Smart Connected Supplier Network (SCSN), een datastandaard die het uitwisselen van informatie in de toeleverketen efficiënter maakt, waardoor bedrijven makkelijker, sneller en betrouwbaarder data kunnen delen. Voor de klanten van Exact Online betekent het dat zij automatisch bestellingen kunnen uitwisselen met andere aangesloten partijen op het netwerk, ongeacht het ERP-systeem dat zij gebruiken. Naast een tijdsbesparing op de administratie, worden zo ook levertijden verkort en fouten door handmatige afhandeling voorkomen. Een dergelijke automatisering in de supplychain kan leiden tot 8 procent meer omzet en 7 procent minder kosten, stelt Exact.

Hoewel Exact in vergelijking met andere softwareleveranciers relatief laat is met de introductie, heeft Exact Online een belangrijk voordeel, zegt Pieter Hamans, senior commercial product manager bij de Delftse softwareleverancier. ‘Het is een cloudoplossing, al onze klanten gebruiken hetzelfde type software. Als een bedrijf zich wil aansluiten, gaat hij naar de site, klikt op de button ‘Exact Online’ en is aangemeld. Hij hoeft dus niet zelf software te installeren. Dat gaat de adoptie ongetwijfeld vergroten.’ Op dit moment is het aantal berichten beperkt tot bestellingen doen en verkooporders ontvangen, maar de gebruiksmogelijkheden worden snel uitgebreid. ‘Denk aan het versturen van technische tekeningen, stuklijsten opvragen of prijslijsten inlezen. We willen zo veel mogelijk berichten beschikbaar maken, om zo veel mogelijk klanten te bedienen.’

Na een eerste gecontroleerde release maken inmiddels drie bedrijven gebruik van de nieuwe dienst van de Delftse softwareleverancier, waaronder MCB. ‘We hebben veel softwaredeelnemers uit de metaal en machinebouw en ook heel veel klanten in de elektronicabranche. Dat is een sterk argument richting leveranciers: sluit je aan, dan hebben we zo honderd klanten voor je’, aldus Hamans. ‘Het aantal bestelregels in de elektronica gaat al snel richting de honderd. Dus als je niet langer een pdf hoeft over te typen, maar direct in je systeem kunt inlezen, dan scheelt dat veel tijd.’

De eerste reacties zijn positief. ‘We horen vooral terug dat het klanten tijd bespaart, dat was precies de bedoeling’, vertelt Hamans. ‘Uiteraard is het streven dat het aantal klanten nog sterk gaat stijgen en dat we eind dit jaar zo’n vijftig bedrijven in de lucht hebben. En volgend jaar willen we nog eens honderd bedrijven online brengen.’