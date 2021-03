Voordelen voor patiënt

Ook het Catharina Ziekenhuis ziet grote voordelen voor de slimme camera. “Ons ziekenhuis is gespecialiseerd in hart- en vaatziekten en behandelt ook veel kankerpatiënten. Juist voor die groep is het van groot belang dat ze goed in de gaten gehouden worden. Complicaties kunnen het herstel nadelig beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs een fatale invloed hebben. Tijdig ingrijpen is dus van groot belang”, zegt anesthesioloog Arthur Bouwman.

Bovendien is een camera minder belastend dan regelmatige checks met een elektrocardiogram, waarbij de patiënt elektroden op zijn lichaam krijgt geplakt of een saturatiemeter, waarbij er een clipje over je vinger wordt geschoven om de hoeveelheid zuurstof in je bloed te meten. “De patiënt kan dan – voor zover z’n gezondheid dat toelaat – gewoon bewegen en wordt niet beperkt door kabels met electroden. Niks is zo schadelijk voor een patiënt dan stil in bed liggen”, zegt Bouwman.

De arts verwacht dat de camera vooral ingezet kan worden op verpleegafdelingen. “Ik denk niet dat de camera ooit de klassieke monitoring in de IC en medium-care kan vervangen. Daarvoor is op die plekken te veel ‘ruis’ die het beeld verstoort. Maar we willen de camera wel gaan testen voor monitoring thuis”.