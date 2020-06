Sirius Medical, een MedTech startup, kondigde aan dat het de CE-markering voor Sirius Pintuition heeft ontvangen. Met zijn eerste product biedt Sirius een betaalbaar en eenvoudig te gebruiken alternatief voor traditionele chirurgische lokalisatiesystemen die afhankelijk zijn van ankerdraden of radioactieve zaden. Sirius wil een revolutie teweegbrengen in de manier waarop tumoren worden gelokaliseerd tijdens de operatie.

De certificering, die de conformiteit met de Europese gezondheids- en veiligheidsnormen aangeeft, maakt de weg vrij voor de commerciële lancering van Sirius in september 2020. De eerste Sirius Pintuition-systemen zijn momenteel in productie en zullen later dit jaar worden geïmplementeerd in ziekenhuizen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en verschillende andere Europese landen. De Verenigde Staten zullen in 2021 volgen.

“We zijn blij dat we deze belangrijke mijlpaal hebben bereikt met de hulp en input van vele artsen en ingenieurs”, aldus Hubert Martens, CEO van Sirius Medical. “We zijn erg enthousiast om ons kostenefficiënte lokalisatiesysteem voor weke delen tumoren beschikbaar te maken voor ziekenhuizen in Europa. Dit is geweldig nieuws voor chirurgen en radiologen, omdat ons systeem hen meer vrijheid biedt om hun vaardigheden toe te passen en het best mogelijke resultaat voor patiënten te leveren”.

Tumorlokalisatie.

Met de snelle verbetering van de diagnostiek van borstkanker in de afgelopen decennia, worden chirurgen geconfronteerd met steeds meer uitdagende procedures, omdat ze steeds kleinere en vroegere tumoren moeten lokaliseren. Tot nu toe hebben chirurgen metalen ankerdraden of radioactieve zaden gebruikt om tumoren en weke delen te lokaliseren.

“Deze methoden zijn verre van ideaal,” zei Sirius CEO Martens. “Draadlokalisatie is niet prettig voor patiënten en vormt een logistieke uitdaging vanwege de vereiste aanwezigheid van een radioloog op de dag van de operatie. En veel ziekenhuizen zien af van het gebruik van radioactieve zaden vanwege de bijbehorende veiligheidsprotocollen en de impact daarvan op de efficiëntie”.

Sirius biedt chirurgische oncologen een zeer nauwkeurige, gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing die bijdraagt aan een verbeterde workflow in het ziekenhuis. Het Sirius Pintuition-zaad kan tot 180 dagen voor de operatie worden geplaatst om een doelwit in het zachte weefsel te markeren*. Tijdens de operatie zorgt de Sirius Pintuition Probe voor een zeer nauwkeurige, real-time feedback en richtinggevende begeleiding van het gemarkeerde weefsel. De sonde is herbruikbaar en compatibel met metalen instrumenten die vaak gebruikt worden tijdens de operatie.