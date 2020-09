Sioux Technologies heeft haar technische campus op bedrijventerrein Esp uitgebreid met een nieuwe assemblagehal van 5000m2. Met bijna een verdubbeling van de cleanroom en een complete reinigingsstraat vergroot het systeemhuis haar productiecapaciteiten aanzienlijk.

Rene van Wijk, verantwoordelijk voor de assemblage activiteiten: “Onze open en moderne hal is ingericht op industrialisatie, seriematige systeemintegratie en kwalificatie in combinatie met onze hoogwaardige R&D-afdeling. Hiermee kunnen we onze internationale klantenkring optimaal ondersteunen en de volledige verantwoordelijk nemen vanaf het eerste concept tot en met serieproductie en Life Cycle Management. Daarnaast biedt deze nieuwe locatie voldoende uitbreidingsmogelijkheden om verder op te kunnen schalen in de toekomst.”

Sioux Campus De nieuwe assemblagehal ligt op steenworpafstand van het Sioux-hoofdkantoor in Eindhoven. Binnenkort zal het mechatronicabedrijf van Sioux ook naar hetzelfde bedrijventerrein verhuizen. Daarmee verenigt Sioux alle specialisten in software, mechatronica, mathware, elektronica en assembly op één campus, wat de slagkracht nog verder vergroot.

Sioux heeft alle expertises in huis om maximaal bij te dragen aan het succes van hightech producten en productiesystemen. De kracht van Sioux zit in de unieke combinatie van hoogwaardige competenties op het gebied van software, mechanica, optica, fysica, mechatronica, elektronica, wiskunde, systeemintegratie en IoT oplossingen. Met meer dan 700 engineers ondersteunt of vormt Sioux de R&D-afdeling van vooraanstaande hightechbedrijven. Sioux neemt hierbij graag de verantwoordelijkheid op zich: vanaf het meedenken in de conceptfase tot en met het leveren van serie productie. Sioux wil samen met haar klanten waarde toevoegen en bouwen aan innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappij die slimmer, veiliger, gezonder, plezieriger en duurzamer is.