Signify wereldleider in verlichting, kondigde vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten met AMS OSRAM voor de overname van het in Austin, Texas, gevestigde bedrijf Fluence voor EUR 242 miljoen op kas- en schuldvrije basis. Deze overname zal Signify wereldwijde groeiplatform voor landbouwverlichting versterken en haar positie op de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt voor tuinbouwverlichting uitbreiden.

Complementaire technologie en marktsegmenten van Fluence toe aan de bestaande activiteiten van Signify op het gebied van tuinbouwverlichting

Signify toegang tot de sterke multi-channel go-to-market aanpak van Fluence in de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse tuinbouwverlichtingsmarkt.

Fluence zal opereren als een entiteit binnen Signify’s landbouwverlichtingsactiviteiten in de divisie Digital Solutions

Afronding wordt verwacht in de eerste helft van 2022, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen en andere voorwaarden

De overname past volledig in onze strategie om uit te breiden in aantrekkelijke groeisegmenten en in ons streven om de beschikbaarheid van voedsel te verbeteren door tuinbouwers te voorzien van tuinbouwverlichting die hen helpt het verbruik van hulpbronnen te verminderen en de opbrengst te verhogen. We verwachten dat de wereldwijde markt voor landbouwverlichting met meer dan 20% per jaar zal groeien tot EUR 1,6 miljard in 2024.

De overname voegt de aanvullende tuinbouwverlichtingstechnologie van Fluence toe aan onze bestaande kennis en expertise. Dit omvat lichtrecepten voor de legale teelt van cannabis – die, als gevolg van de legalisering in Canada en veel Amerikaanse staten in de afgelopen jaren, momenteel het grootste deel van Fluence’s omzet genereert – en lichtrecepten voor de snelgroeiende activiteiten van het bedrijf om andere gewassen te telen. Fluence’s portfolio omvat ook meer dan 140 uitgegeven en in behandeling zijnde patenten, gericht op gebieden als lichtkwaliteit, thermisch beheer en installatiemethoden. Momenteel behaalt Fluence het grootste deel van zijn omzet in Noord-Amerika.

“We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we Fluence overnemen, waarmee we onze landbouwverlichtingsactiviteiten, een van onze belangrijkste groeiplatformen, versterken. Het onderstreept ook verder het strategische belang van de Noord-Amerikaanse markt voor ons bedrijf,” aldus Harsh Chitale, Division Leader Digital Solutions bij Signify. “We kijken ernaar uit om het team van Fluence te verwelkomen. Haar verlichtingsinnovaties en solide go-to-market strategie hebben geholpen een erkend merk op te bouwen met een sterke positie in Noord-Amerika en een snelgroeiende business in Europa. We voelen dat dit het juiste moment is om onze krachten te bundelen, zodat we beiden meer klanten kunnen bedienen met hoogwaardige tuinbouwverlichtingsproducten.”

“Sinds de oprichting van Fluence is het onze enige missie geweest om de interactie tussen licht en leven te verbeteren om een gezondere en duurzamere wereld op te leveren. Door onze verlichtingsoplossingen toe te voegen aan het sterke portfolio van Signify, kunnen onze gecombineerde bedrijven ’s werelds meest geavanceerde tuinbouwtechnologie leveren aan telers op wereldwijde schaal”, zegt David Cohen, CEO van Fluence. “De combinatie van onze bedrijven zal onmiddellijk onze gezamenlijke voetafdruk vergroten en waardevolle expertise injecteren in de productinnovaties van beide bedrijven. We kijken ernaar uit om ons te verenigen met het Signify-team.”

Fluence stelt meer dan 200 mensen tewerk. Fluence heeft een omzet van 124 miljoen EUR . Fluence zal opereren als een entiteit binnen de landbouwverlichtingsactiviteiten van Signify in Division Digital Solutions.

De overname zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen en andere voorwaarden.

1 Signify en Fluence delen een vergelijkbaar beleid om verlichtingsproducten voor de cannabisindustrie alleen te leveren aan telers die daar wettelijk toestemming voor hebben, inclusief markten die teelt voor recreatief gebruik toestaan. Fluence houdt zich aan de lokale wetgeving en respecteert deze en levert geen verlichting voor cannabisproductie in regio’s waar dit niet is toegestaan.