Siemens-man Bas Kuper verruilt Benelux & MEA voor snel digitaliserend Azië Pacific

Bas Kuper wordt per 1 oktober de nieuwe manager-director global sales customer success voor de regio Asia Pacific van Siemens Digital Industries Software. Dat betekent dat de huidige managing director Benelux & MEA zijn standplaats in Eindhoven inruilt voor eentje in Hong Kong. Kuper gaat in zijn nieuwe functie leiding geven aan 1500 medewerkers verspreid over landen als China, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland.

Fysiek kennismaken is er door de corona-restricties voorlopig niet bij, toch zet hij nu de stap. ‘Ik had mij eerder voorgenomen mijn eerste honderd dagen te besteden aan een kennismakingsronde en dat zal nu niet gaan. Maar dit is wel het moment omdat per 1 oktober het nieuwe boekjaar van Siemens start en de delegation period van mijn voorganger, Pete Carrier, na vier jaar plus een jaar verlenging er dan echt opzit.’

Zeer snelgroeiende markt

Ook zonder de mogelijkheden van fysiek contact met zijn staf rekent hij op een werkomgeving die direct zal boeien: ‘Azië is voor ons een zeer snelgroeiende markt. We zijn daar sterk vertegenwoordigd in de machinebouw, de hightech, de aerospace en de automotive. Ja, de aerospace is momenteel terughoudend met investeren, maar dat geldt niet voor de automotive: de autoverkopen zijn weliswaar laag momenteel, maar de elektrificatie noopt de oem’ers hoe dan ook fors te investeren in digitalisering. We hebben bijvoorbeeld in Vietnam een grote klant in VinFast die samen met onder meer ons in nog geen twee jaar een complete hoog-geautomatiseerde autofabriek heeft neergezet. Er zijn in die regio meer van dat soort kapitaalkrachtige partijen met grote plannen’, weet Kuper.

Digitalization centers opzetten

Plannen die dikwijls forse steun krijgen van de nationale en lokale overheden. ‘Een centraal gestuurde economie als China kan nu eenmaal veel sneller stappen zetten. Wij ontwikkelen momenteel samen met de overheden daar digitalization centers waar Chinese bedrijven ervaring met digitalisering kunnen opdoen. Die transitie gaat daar veel sneller dan elders.’

Kuper hoopt spoedig een werkvergunning te krijgen en eind augustus naar Hong Kong te kunnen afreizen. Om na aankomst eerst twee weken in een hotel in quarantaine te gaan.