Vandaag kondigen Siemens Healthineers AG en Varian Medical Systems, dat zij een overeenkomst hebben gesloten. Siemens Healthineers koopt voor 16,4 miljard dollar in contanten alle aandelen van Varian

“Met deze combinatie van twee toonaangevende bedrijven maken we twee sprongen in één stap. Een sprong in de strijd tegen kanker en een sprong in onze algemene impact op de gezondheidszorg. Deze beslissende moment in de geschiedenis van onze bedrijven betekent meer hoop en minder onzekerheid voor de patiënten, een nog sterkere partner voor onze klanten, en voor de samenleving effectiever en efficiënter medische zorg. Samen met Varian’s betrokken medewerkers zullen we vorm geven aan de toekomst van de gezondheidszorg meer dan ooit tevoren,” zei Dr. Bernd Montag, CEO van Siemens Healthineers AG.

“Varian’s innovatieve cultuur heeft ons in staat gesteld om een iconische leider te worden in de radiotherapie en multidisciplinaire kankerzorg, met een vertrouwd wereldwijd merk en sterk klantenloyaliteit,” zei Dow Wilson, President en Chief Executive Officer van Varian.

“Siemens Healthineers waardeert onze getalenteerde en geëngageerde werknemers en erkent de kracht van het merk Varian, onze geavanceerde portfolio en de relaties die we hebben gekoesterd. We zijn verheugd om samen te werken met Siemens Healthineers om onze gerenommeerde

klantenzorg, het bedienen van clinici en patiënten vanaf het allereerste stadium in de strijd tegen kanker. Met Siemens Healthineers zullen we de zorg voor een groter aantal patiënten transformeren wereldwijd, en verbreden de mogelijkheden voor onze medewerkers als onderdeel van een grotere en meer wereldwijde organisatie. Daarom heeft onze Raad van Bestuur er vertrouwen in dat de combinatie met Siemens Healthineers is de juiste weg vooruit voor Varian – het leveren van onmiddellijke en dwingende waarde voor onze aandeelhouders, terwijl het ons nog dichter bij onze transformatieve visie van een wereld zonder angst voor kanker.”

“Met de overname van Varian gaat Siemens Healthineers weer een aantrekkelijke groei tegemoet in de markt die het bedrijf een aanzienlijk potentieel voor waardecreatie biedt en perfect op elkaar is afgestemd met de opwaarderingsfase van de strategie van Siemens Healthineers. Siemens Healthineers is het creëren van een ongekende, sterk geïntegreerde portefeuille voor de wereldwijde strijd tegen kanker,” zei Prof. Dr. Ralf P. Thomas, voorzitter van de Raad van Toezicht van Siemens Healthineers AG.

EEN HOLISTISCHE PARTNER VOOR KANKERZORG

Varian is een wereldleider op het gebied van de kankerzorg, met innovatieve oplossingen, met name in radiotherapie-oncologie en aanverwante software. In het boekjaar 2019 genereerde het bedrijf omzet van USD 3,2 miljard met een gecorrigeerde operationele marge van ongeveer 17 procent.

Het hoofdkantoor van Varian is gevestigd in Palo Alto, Californië, Verenigde Staten, en er zijn op dit moment ongeveer 10.000 mensen wereldwijd. Met een holistische benadering van de kankerzorg is het bedrijf steeds meer gebruik maken van technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machinaal leren en gegevensanalyse om de behandeling van kanker verder te verbeteren en de toegang tot de zorg uit te breiden.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek2 verwacht dat de prevalentie van kanker Bijna het dubbele tussen 2010 en 2030, met meer dan 50 procent van alle kankerpatiënten. die radiotherapie ondergaan. Tegelijkertijd is er een significante groei in therapeutische innovaties

de drijvende kracht achter de vraag naar gepersonaliseerde diagnose en therapieplanning, implementatie en toezicht.

Varian’s decennialange vooruitgang in het ontwikkelen en leveren van multidisciplinaire, geïntegreerde De kankerzorg houdt het bedrijf al meer dan 70 jaar in de voorste gelederen van de innovatie. Varian biedt dus een ideale pasvorm voor Siemens Healthineers toonaangevende bedrijven in de medische sector. beeldvorming, laboratoriumdiagnostiek en interventieprocedures.

BOUWT VOORT OP EEN LANGE EN SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Sinds 2012 werken Siemens Healthineers en Varian succesvol samen op het gebied van het strategische “EnVision”-partnerschap om de toekomst van de behandeling van kanker vorm te geven, met een combinatie van Varian’s innovatieve therapeutische systemen en Siemens Healthineers toonaangevende beeldvorming technologie. Deze transactie bouwt voort op dit langdurige partnerschap om verbeterde oplossingen voor kankertherapie – van beeldvorming voor de planning van de behandeling tot gerichte bestraling therapie – voor een efficiënte workflow en een effectieve, gepersonaliseerde behandeling.