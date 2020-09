Siemens Digital Industries Software en VSI Labs, een toonaangevend onderzoeker op het gebied van actieve veiligheids- en autonome voertuigtechnologieën (AV), kondigden aan dat ze samenwerken om de ontwikkeling van zelfrijdende autotechnologie verder te bevorderen. Via het partnerschap zal Siemens’ PAVE360™ platform worden gebruikt om digitale tweeling simulaties te creëren voor de validatie en het testen van alle processoren, elektronica, sensoren en systemen die de VSI Labs Capability Demonstrator aandrijven — een geavanceerd AV-ontwikkelingsvoertuig dat is uitgerust met componenten van de beste autotechnologieleiders in hun klasse en dat is geïntegreerd door ingenieurs van VSI-oplossingen.

“Het primaire doel van dit partnerschap is om de gelijkwaardigheid aan te tonen tussen de industrie-leidende digital twin-technologie van Siemens en een fysiek platform, waardoor het vertrouwen in digitale twin-gebaseerde modelleringsmethodologieën ruim voor het bestaan van een fysiek voertuig toeneemt,” zei Ravi Subramanian, senior vice-president, IC Verification, Mentor, een Siemens bedrijf. “Deze samenwerking met VSI heeft het potentieel om de AV-ruimte aanzienlijk te verbeteren met de creatie van een high-fidelity autonome digitale tweeling die de interactie en de gecombineerde kracht van de meest geavanceerde AV-componenten en -technologieën in de wereld simuleert”.

Siemens’ PAVE360 pre-silicium autonome validatieomgeving levert een uitgebreid platform voor samenwerking tussen meerdere leveranciers in het gehele auto-ecosysteem. PAVE360 kan de simulatiemogelijkheden uitbreiden tot buiten de processors om digitale tweelingen te creëren met onder andere automotive hardware en software subsystemen, volledige voertuigmodellen, fusie van sensordata, verkeersstromen en zelfs de simulatie van slimme steden waar auto’s die zelf rijden uiteindelijk doorheen zullen rijden.

Siemens en VSI Labs zijn van plan om samen te werken aan meerdere engineeringprojecten, te beginnen met de validatie van Digital Twin-technologie voor systeemfunctionaliteit in de elektronica, System-on-Chip (SoC), sensor- en mechanische niveaus van het VSI-demonstratievoertuig. De eerste fasen van dit project zijn gericht op SoC-functionele verificatie met behulp van Mentor’s Veloce™ hardware-emulatieplatform.

“Siemens’ PAVE360 is een unieke en krachtige omgeving die ons vermogen om de hardware, software en connectiviteitssystemen die nodig zijn voor de ondersteuning van geavanceerde veiligheids- en geautomatiseerde aandrijfsystemen te analyseren, te testen en uit te rollen, aanzienlijk zal verbeteren”, aldus Phil Magney, president en oprichter van VSI Labs. “Door een digitale tweeling van onze demonstratiewagen te creëren, kunnen VSI-ontwikkelaars applicaties lang voor de fysieke inzet testen, wat tijd zal besparen en de ontwikkelingscycli zal verkorten.”

VSI’s Capability Demonstrator reist het hele jaar door naar conferenties om de ADAS & autonome rijtechnologie te exposeren die mogelijk wordt gemaakt door de componenten en oplossingen van hun klanten. Te midden van de COVID-19 pandemie zijn veel van deze evenementen in de nabije toekomst afgelast. Als reactie hierop lanceert VSI de Automated Drive Series, een set van vier cross-country drives waarmee ontwikkelaars van AV- en ADAS-technologie hun oplossingen kunnen promoten.