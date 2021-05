SHINE Medical Technologies LLC heeft vandaag aangekondigd dat het de gemeente Veendam in de provincie Groningen, Nederland, heeft geselecteerd als de locatie voor zijn Europese medische isotopenproductiefaciliteit. De beslissing is het hoogtepunt van een zoekproces van een jaar, waarbij meer dan 50 voorstellen van locaties in heel Europa werden beoordeeld.

De Europese faciliteit van SHINE zal in eerste instantie gericht zijn op de productie van molybdeen-99, een diagnostische isotoop waarvan gebruik wordt gemaakt voor procedures waarmee hartziekten, kanker en andere aandoeningen kunnen worden opgespoord. De technologie van SHINE kan ook worden gebruikt om op deze locatie een breed gamma andere medische isotopen te produceren, waaronder jodium-131, xenon-133 en lutetium-177. Er is een grote vraag naar lutetium-177 van de kant van sponsors van klinische studies vanwege het potentieel ervan om een revolutie teweeg te brengen in de behandeling van kankerpatiënten. SHINE is begonnen met de productie van Lu-177 in een faciliteit op haar Amerikaanse campus.

“De keuze van SHINE voor de gemeente Veendam als locatie voor onze tweede productiefaciliteit is geweldig nieuws voor artsen en patiënten in heel Europa,” aldus Harrie Buurlage, vice-president Europese activiteiten van SHINE. “De productiefaciliteit zal een oplossing zijn voor heel Europa en SHINE in staat stellen een betrouwbare, flexibele levering van een breed scala aan kritische medische isotopen aan Europese klanten te leveren, te beginnen met molybdeen-99. We kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe partners in Veendam, de provincie Groningen en Nederland.”

Veendam werd gekozen vanwege de sterke steun van het gebied voor de ontwikkeling en productie van levensreddende medicijnen, de passie voor innovatie en de beschikbaarheid van hoog opgeleide en geschoolde werknemers. Veendam biedt ook gemakkelijke transporttoegang tot de Europese markt, de aanwezigheid van de hoog aangeschreven koninklijke universiteit en de kennis en infrastructuur op het gebied van acceleratortechnologie.

“De keuze van de locatie voor onze nieuwe Europese faciliteit is opnieuw een demonstratie van het streven van SHINE om wereldleider te zijn in de productie van vitale medische isotopen,” aldus Greg Piefer, voorzitter en CEO van SHINE. “We weten dat ons leiderschap gepaard gaat met een verantwoordelijkheid tegenover Europese artsen en patiënten die we ernstig nemen. We kijken ernaar uit om ervoor te zorgen dat zij een betrouwbare levering hebben van de isotopen die zij nodig hebben wanneer zij die nodig hebben. De vooruitgang van onze Amerikaanse faciliteit gaat door en onze ervaring met dat project zal belangrijk zijn tijdens ons werk aan de nieuwe faciliteit in Veendam.”

Wanneer de Europese faciliteit klaar is, zal zij in staat zijn het dubbele van de Europese behoefte aan molybdeen-99 voor patiënten te produceren en wanneer zij wordt gecombineerd met de capaciteit van SHINE’s fabriek in de VS, zullen de twee fabrieken in staat zijn 70 procent van de wereldwijde behoefte aan patiënten te produceren. De productiefaciliteit zal worden aangedreven door nucleaire technologie waarvoor geen reactor nodig is en die schoner, veiliger en duurzamer is dan een nucleaire onderzoeksreactor.

De bouw van SHINE’s nieuwe productiefaciliteit zal naar verwachting in 2023 beginnen. SHINE verwacht dat de commerciële productie eind 2025 van start zal gaan. Wanneer de fabriek volledig operationeel is, zullen er ongeveer 200 mensen werken. Tijdens de bouw van de faciliteit zullen de bouwpartners van SHINE extra werknemers uit de regio in dienst nemen.

SHINE is een nucleair technologiebedrijf dat zich inzet om het leven van mensen en de planeet te verbeteren. Het bedrijf richt zijn op kernfusie gebaseerde technologie in eerste instantie op geavanceerde industriële beeldvorming en de productie van diagnostische en therapeutische isotopen. Deze isotopen omvatten molybdeen-99, een diagnostische isotoop die wordt gebruikt om hartziekten, kanker en andere aandoeningen te diagnosticeren, en lutetium-177, een therapeutische isotoop die de belofte inhoudt van een aanzienlijke verbetering van de uitkomst van sommige kankerpatiënten. SHINE heeft een langetermijnstrategie om enkele van de grootste problemen van de mensheid op te lossen, waaronder recycling van nucleair afval en de productie van schone fusie-energie, naast geavanceerde industriële beeldvorming en medische isotopen, door onze visie voor progressief brede en impactvolle toepassingen van fusietechnologie voort te zetten.