Shell-directeur Van Loon treedt toe tot RvC VDL Groep

Marjan van Loon treedt per 1 februari 2022 toe tot de Raad van Commissarissen van VDL Groep. Direct na haar studie Chemical Engineering aan de TU Eindhoven is Van Loon (1965) in 1989 in dienst getreden bij Shell. Sinds 1 januari 2016 vervult ze bij deze multinational de functie van president-directeur Shell Nederland.

De Raad van Commissarissen van VDL Groep bestaat verder uit Louis Deterink (voorzitter), Arie Kraaijeveld, Lau Pas en Wim van der Leegte. Omdat zijn benoemingstermijn afloopt, zal Arie Kraaijveld (78) tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders aftreden. Arie Kraaijeveld is sinds 2005 commissaris bij VDL. Wij bedanken hem voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen 17 jaar.

Bestuurlijke ervaring

Op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft de algemene vergadering van aandeelhouders Marjan van Loon benoemd. Aandeelhouder en commissaris Wim van der Leegte: “Wij zijn verheugd met de komst van Marjan als nieuw lid van onze Raad van Commissarissen. Mede vanwege haar uitgebreide bestuurlijke ervaring in een internationaal concern én haar expertise op het gebied van energietransitie, innovatie en techniek vormt Marjan een waardevolle toevoeging aan onze Raad van Commissarissen.”

Marjan van Loon: “VDL Groep staat in de voorhoede van de internationale hoogwaardige maakindustrie. Innovatieve, toekomstgerichte ondernemers en tegelijkertijd een Brabants familiebedrijf waar de mens centraal staat. Dat past bij mij. Ik heb een leuke en drukke baan bij Shell, maar toen VDL mij vroeg voor deze functie hoefde ik niet lang na te denken. Ik kijk ernaar uit om als commissaris onderdeel te mogen uitmaken van de toekomst van het bedrijf.” Marjan van Loon is geboren in Helmond, is getrouwd en heeft twee kinderen.