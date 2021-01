Sensor Electronic Technology en Seoul Viosys , de toonaangevende wereldwijde leveranciers van UV-LED-technologie en dochterondernemingen van Seoul Semiconductor, kondigden aan dat hun Violeds technologie snel en effectief 99.437 van SARS-CoV-2 kan doden in minder dan een seconde. De tests werden in december 2020 uitgevoerd door KR Biotech, een in Zuid-Korea gevestigd onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in sterilisatietesten van het nieuwe coronavirus.

Deze testresultaten tonen aan dat Violeds UV LED-technologie een effectieve methode kan zijn om virussen in de lucht, watersystemen en ruimtes waar COVID-19-patiënten worden gehuisvest, inclusief ziekenhuiskamers, te desinfecteren.

Nadat SARS-CoV-2 gedurende respectievelijk 1, 3 en 5 seconden aan de Violeds UV LED-module was blootgesteld, observeerde het onderzoeksteam de inactivatiesnelheid van virusdeeltjes op 99.437 in één seconde.

Violeds, een geavanceerde samengestelde halfgeleidertechnologie, is een economisch geavanceerde en veiligere oplossing voor de vervanging van conventionele UV-lampen die kwik bevatten, een giftig element dat niet oplost en zich ophoopt in het menselijk lichaam, dat vrijkomt wanneer UV-lampen kapot gaan. Conventionele UV-lampen moeten vanwege hun korte levensduur van ongeveer 5.000 uur regelmatig worden vervangen. De UV-LED-technologie biedt echter voordelen op het gebied van kosten en veiligheid, met een lange levensduur van maximaal 50.000 uur, wat meer dan 10 keer zo lang is als conventionele kwiklampen.

UV-LED-technologie vervangt snel de markt voor UV-kwiklampen van $ 70 miljoen USD als gevolg van technologische vooruitgang, waaronder miniaturisatie tot minder dan 1 mm2 en verbeterde efficiëntie. Aangezien UV-LED-technologie wordt toegepast door nieuwe industrieën voor bio-gezondheidszorg en virusdesinfectie, wordt verwacht dat de wereldwijde markt voor UV-LED’s in 2025 zal groeien tot $ 2,786 miljard in 2025, volgens Yole Développement, een toonaangevend onderzoeksbedrijf voor samengestelde halfgeleiders.

Violeds, veilig UV-licht

1. De UV-LED-module is licht, dun en compact met een afmeting van minder dan 1 mm2, en met een optimaal ontwerp kan hij externe UV-blootstelling volledig blokkeren.

2. Een UV-lichtdetectiesensor, ontwikkeld door Seoul Viosys als een veiligheidsapparaat, stelt gebruikers in staat de normale werking te controleren en UV-lekkage te voorkomen.

3. Het is mogelijk om de dagelijkse blootstelling aan UV-licht volledig te beheersen om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen.

4. Omdat UV-licht geen schadelijke chemicaliën bevat, is er geen angst voor secundaire schade door giftige materialen die worden gebruikt bij het desinfectieproces.

“De pandemie COVID-19 en het daarmee gepaard gaande risico op virusvarianten gaat door. Ondanks vaccinatie met griepvaccins, zijn de griepsterfgevallen in de VS gemiddeld meer dan 10.000 per jaar. Aangezien honderden miljoenen mensen over de hele wereld worden blootgesteld aan verschillende infectieziekten, is preventie door desinfectie nu een essentiële methode om infecties te verminderen. Vanwege de gevaren van chemische desinfectiemethoden, vormen professioneel ontworpen UV-LED-desinfectiesystemen een veiligere oplossing en kunnen ze in de toekomst de wereldstandaard worden, ”zei een ambtenaar bij Seoul Viosys.

Sensor Electronic Technology, inc. (SETi), een divisie van Seoul Semiconductor en Seoul Viosys, is een bedrijf gevestigd in Columbia, South Carolina, opgericht in 1999 door vier Ph.D.’s, voor onderzoek en ontwikkeling van samengestelde halfgeleiders in de Verenigde Staten. In 2005 ontving SETi de investering en R & D-financiering van Seoul Semiconductor en Seoul Viosys. Voor het ontwikkelingsproject werkt SETi ook samen met de University of South Carolina en de University of California in Santa Barbara, waardoor onderzoek en ontwikkeling wordt verdiept. Momenteel is SETi het enige bedrijf ter wereld dat UV-leds kan produceren van 200 nm tot 430 nm.

Seoul Viosys is een leverancier van volledige oplossingen voor UV-LED, VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), de lichtbron van de volgende generatie voor 3D-sensor en laser, en een RGB “Micro Clean Pixel” met één pixel voor beeldschermen. Opgericht in 2002 als een dochteronderneming van Seoul Semiconductor, veroverde het nummer 1 marktaandeel in de UV-LED-industrie (LEDinside, 2018). Seoul Viosys heeft een uitgebreid UV-LED-portfolio met alle golflengten (200nm tot 1600nm) inclusief ultraviolette straling (UV), zichtbare straling en infraroodstralen. Het bezit meer dan 4.000 patenten met betrekking tot UV-LED-technologie. Violeds, haar vlaggenschip UV-LED-technologie, biedt een breed scala van industrieën optimale oplossingen voor sterke sterilisatie en desinfectie (UVC), huidregeneratie (UVB), water / luchtzuivering en effectieve teelt voor de tuinbouw. In 2018 nam Seoul Viosys RayCan over, een toonaangevende opto-elektronische specialist, om de geavanceerde VCSEL-technologie toe te voegen die gezichtsherkenning van smartphones en autonoom rijden ondersteunt, en is begonnen met de massaproductie. In januari 2020 introduceerde het een disruptieve “Micro Clean Pixel” die de potentie heeft om een ​​game-wisselaar te zijn op de display-markt.

Bron