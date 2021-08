Sessie over pics for automotive-roadmap tijdens Photonics Applications Week

Op 29 september organiseert een PhotonDelta Integrated Photonics for Automotive roadmap-sessie tijdens de Photonics Applications Week. De roadmap zal worden gelanceerd door middel van een interactief virtueel evenement dat live zal worden uitgezonden vanaf de High Tech Campus in Eindhoven.

Het programma van de Photonics Applications Week omvat de volgende evenementen:

– 27 september – Conferentie over de toekomst van communicatie

– 28 september – Conferentie over optische draadloze communicatie

– 29 september – sessie over IP, financiën en octrooirecht, georganiseerd door Brainport TechLaw

– 29 september – Integrated Photonics for Automotive roadmap sessie, georganiseerd door PhotonDelta

– 30 september – Conferentie over fotonische integratie

– 1 oktober – Conferentie over verticale landbouw

– 1 oktober – Smart Farming conferentie

Voor meer informatie over de evenementen, links naar de websites en registratie, ga naar photonicsapplicationsweek.com