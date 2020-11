Steeds meer (maak)bedrijven hebben het in de smiezen: blijven we hangen in het sec ontwikkelen en verkopen van producten dan leggen we het vroeg of laat af tegen partijen die de klant tevens een set tiptop services kunnen aanbieden. Maar hoe maak je de transitie naar (full) serviceprovider op zowel organisatorisch als technologisch gebied? En hoe moet mijn service-businessmodel er, mede gelet op mijn supply chain, uitzien? Welke uitdagingen kom ik op m’n reis naar een service-centric organisatie tegen?

Voorbije jaren organiseerden TU Eindhoven (TU/e) en Link Magazine workshops over die thematiek. Om bewustwording te creëren over de uitdagingen die ‘servitization’ biedt en om een netwerk te creëren dat kennis vergaart en deelt. En door uiteindelijk oplossingen voor de uitdagingen te vinden. Op 15 september, tijdens een workshop in Eindhoven, werd de stap gezet van aftasten waar de uitdagingen nu liggen tot doen, concrete actie.

Die middag had de kick-off plaats van de Servitization Community. In die meeting, bezocht door zo’n twintig representanten van bedrijven – plus een handvol deelnemers via een livestream –, werd kort stilgestaan bij wat servitization is en impliceert en werden twee use cases toegelicht van ondernemingen die al een deel van de ‘reis’ hebben afgelegd, te weten: Lely en Selmers. Interessant was ook te horen dat het thema servitization is omarmd door het European Supply Chain Forum (ESCF). Dat werd 25 jaar geleden opgezet om programma’s op universiteiten beter af te stemmen op de kennis en behoeften van bedrijven.

Tijdens de kick-off legde Néomie Raassens, assistent-professor outsourcing & servitization aan de TU/e, nog eens helder uit wat servitization behelst en wat erbij komt kijken. Kort en goed is dat de transformatie van een product- naar een service-centric aanpak door aan de core – producten aanbieden – services toe te voegen die voor klanten van toegevoegde waarde zijn. Wat gemakkelijker gezegd is dan gedaan.

Het is een lang en taai traject, lichtte Oscar Moers van Lely, leidend ontwikkelaar/bouwer van innovatieve oplossingen en services voor de melkveehouderij, toe. ‘Een belangrijke lesson learned is dat je erin moet geloven, erop moet focussen en in je strategie moet incorporeren. Servitization is geen project, het is een reis met grote implicaties voor de inrichting van je organisatie en manier van werken. Een van de vele uitdagingen waar Lely voor staat, is alle Lely Centers – verantwoordelijk voor technische en service-support, in de meer dan veertig landen waarin het bedrijf actief is – mee te krijgen in die service-centered approach. Wat heel lastig is, omdat grofweg 90 procent van die centers bestierd worden door franchisenemers, dealers en importeurs. Wat niet wegneemt dat Lely op die weg voort wil. Momenteel draait in zes Lely Centers het project full-operational lease. Het doel: in kaart brengen waar de hordes en missende schakels zitten om uiteindelijk die full-service provider te worden.

Selmers, ontwikkelaar en leverancier van equipment voor de olie & gas- en waterindustrie, is ook al wat jaren op reis om de transformatie van equipment- naar solutions-provider te maken, vertelt operations manager Rob Schouten. Door steeds nieuwe uitdagingen te tackelen slaagt Selmers erin vooruitgang te boeken. Een heel belangrijke: de traditionele, hiërarchische organisatie is vervangen door een steering committee, waarmee het functioneren van afdelingen als silo’s vaarwel werd gezegd en de salesorganisatie, engineering en projectteams iedere werkdag samen aanvangen met één hamvraag: ‘Als we dit zo aanvliegen, doen we dat dan vanuit het perspectief van de klant?’ ‘De user requirements zijn leidend in wat wij doen’, aldus Schouten.

De workshop werd besloten met een post-it sessie, waarin de deelnemers werd gevraagd hun (fictieve) geld in te zetten op wat zij zien als meest urgente probleemgebied waarvoor oplossingen ontwikkeld zouden moeten worden. Uitkomst: organisatorische problemen steken er bovenuit. De Servitization Community gaat zijn best doen om daar adequate oplossingen voor te bedenken.

Voor vragen over deelname aan de Servitization Community: escf@tue.nl; voor informatie over ESCF en haar Servitization Community, zie www.escf.be