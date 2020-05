Hightech bedrijf Thales Nederland is actief in de business-to-government (b2g). En dat geeft een heel andere dynamiek bij het inrichten van een servitization-businessmodel, schetst Berend Jongebloed, productmanager services op de vestiging in Hengelo. ‘De bereidheid van de klant – in ons geval is dat over het algemeen een marine – om het onderhoud van de radarsystemen die wij hen geleverd hebben aan ons over te laten, hangt sterk samen met politieke keuzes.’

En die keuzes zijn lang niet altijd puur financieel gebaseerd. ‘Het kan onder de streep aantoonbaar beter zijn voor de klant ons het onderhoud te laten doen, omdat het meer uptime oplevert tegen lagere kosten. Toch kan hij ervoor kiezen dat zelf te doen, in eigen land, door eigen mensen, om redenen van werkgelegenheid, om regionaal-economische redenen.’

Maar er spelen nog meer sector-eigen factoren die de ruimte voor servitization bepalen. ‘In de aerospace geldt dat er geen vliegtuig de lucht in gaat zonder door de vliegtuigbouwer gecertificeerd onderhoud. Dat de oem’er dichter op het onderhoud zit, is voorgeschreven door internationale wetgeving. In de marine heeft ‘drijven’ de allerhoogste prioriteit, pas daarna komt het varen en vechten waarvoor onze radars nodig zijn. Daarom is onze rol in het onderhoud van onze systemen niet bij wet vastgelegd.’

De vraag of een systeem door de fabrikant in eigendom kan worden gehouden, wordt in deze sector ook op andere gronden beantwoord dan in bijvoorbeeld de machinebouw, aldus Jongebloed. ‘Eigendom betekent een grote verantwoordelijkheid en daarmee een grotere aansprakelijkheid. Mochten er tijdens gevechtshandelingen verkeerde beslissingen worden genomen omdat jouw systeem haperde, dan kan dat voor je bedrijf grote gevolgen hebben.’ Kortom bij het inrichten van het servitization-businessmodel maakt Thales allerlei sector-eigen afwegingen. ‘Wij volgen daarvoor nauwgezet de praktijkervaringen van de Amerikanen en de Britten die wereldwijd veel meer en intensiever bij missies betrokken zijn dan Nederland.’

