Corporate Finance International (“CFI”) heeft het genoegen aan te kondigen dat het is opgetreden als de exclusieve corporate finance adviseur van Rademaker Holding en andere aandeelhouders van Solid Semecs B.V. (“Solid Semecs”) bij de succesvolle verkoop aan SERO GmbH (“Sero”), een portefeuillemaatschappij van Deutsche Beteiligungs AG (“DBAG”).

Solid Semecs is een onafhankelijk, Nederlands, high-end Electronic Manufacturing Services (EMS) bedrijf dat uitzonderlijke PCBA’s levert aan industriële, automotive en healthcare klanten. Het bedrijf heeft meer dan 35 jaar ervaring in industriële PCB assemblage, en biedt een complete reeks van diensten aan in de gehele procesketen. Solid Semecs biedt Europese dekking voor haar klanten via haar hoofdkantoor in Nederland, productiefaciliteit in Slowakije en verkoopkantoren in Duitsland en Denemarken. Solid Semecs realiseert met circa 460 medewerkers een jaaromzet van circa € 70 miljoen.

SERO is een EMS-dienstverlener met haar productielocatie in Duitsland. Het bedrijf kenmerkt zich door zijn innovatieve inspectie- en testprocedures en zijn hoge mate van automatisering en kwaliteit. SERO is gespecialiseerd in opdrachten voor grote volumes en volgt een strategie van gezonde groei. Naast de automobielindustrie, die momenteel goed is voor 85% van de omzet van het bedrijf, wordt de focus bewust gericht op het industriële segment.

Door de gerichte overname van Solid Semecs is extra productiecapaciteit verkregen, een versterking van de marktpositie door hogere inkoopvolumes en nieuwe competenties. Solid Semecs is gespecialiseerd in middelgrote volumes en handmatige activiteiten en is naast IATF 16949 ook gecertificeerd voor fabricage, inclusief processen als coaten, oppotten, lijmen en dozenbouw, van medische hulpmiddelen (ISO 13485). “Daarmee vullen we het SERO-portfolio aan met een op industriële en medische klanten toegesneden dienstenpakket”, verklaart Jan-Frederik Kalee, die deel zal uitmaken van de nieuwe directie.

De heer Bernd Welzel, CEO van SERO, benadrukt het strategische belang van deze overname: “We zijn blij dat we in het bekwame team van Solid Semecs een erkende en betrouwbare EMS-partner hebben overgenomen. We zullen een van Europa’s toonaangevende en concurrerende EMS-dienstverleners opbouwen onder een nieuw, gezamenlijk paraplumerk dat zowel de vaste klanten van ons bedrijf in de automobiel-, industriële en medische sector als nieuwe klanten zal verblijden. Samen bieden we productiediensten aan die het resultaat zullen zijn van de combinatie van de kerncompetenties van beide bedrijven. Met deze stap zetten we onze geplande internationale expansie en groeistrategie op een succesvol pad.”

De combinatie van de twee EMS-specialisten zorgt voor een sterke en concurrerende aanwezigheid in Europa met een omzet van meer dan € 150 miljoen en een breed scala aan productiediensten in verschillende marktsegmenten. Het klantenbestand van Solid Semecs, dat complementair aan SERO wordt gewogen, resulteert in de loop van de overname in een algemeen evenwichtig klantenportfolio. De aankoop is momenteel onderworpen aan de goedkeuring van de antitrustautoriteiten.

Jeroen van Blokland, verkoper van Solid Semecs, verklaarde: “CFI’s begrip van Solid Semecs’ business model, cultuur en toewijding op senior niveau gedurende het hele proces waren instrumenteel in het bereiken van een succesvolle uitkomst met de juiste partner, die Solid Semecs in staat stelde de juiste strategische partner te vinden om haar groeitraject voort te zetten.”

