Sequans Communications SA, toonaangevende ontwikkelaar en leverancier van 5G- en 4G-oplossingen voor breedband, kritieke en massale IoT, heeft aangekondigd dat het een nieuwe dochteronderneming heeft opgericht in Salo, Finland, met als doel het ondersteunen van Sequans kernontwikkelingswerk op het gebied van 5G en 4G IoT halfgeleideroplossingen.

“We hebben dit nieuwe R & D-centrum opgericht om te profiteren van de getalenteerde gemeenschap van draadloze ingenieurs in Finland, die de expertise hebben die we nodig hebben om onze ontwikkelingscapaciteiten te versterken en onze groeiende lijst van klanten wereldwijd te ondersteunen”, aldus Fabien Buda, vice president engineering Sequans. “We verwachten dat ons team in Finland tegen het einde van het jaar ongeveer verdrievoudigd zal zijn en we zijn verheugd officieel onderdeel te worden van de levendige tech-gemeenschap in Finland.”

Sequans, de leider in 5G / 4G IoT-technologie, heeft onlangs de tweede generatie van zijn 5G-ready Monarch (LTE-M / NB-IoT) en Calliope (Cat 1) platforms geïntroduceerd die wereldwijd worden erkend als toonaangevende enorme IoT-oplossingen. Sequans ontwikkelt ook zijn 5G Taurus breedband IoT-platform, dat naar verwachting eind dit jaar zal worden geïntroduceerd.

De nieuwe faciliteit, gelegen in Salo, Finland, is de elfde vestiging van Sequans onder de wereldwijde locaties. Het nieuwe team zal nauw samenwerken met het belangrijkste R & D-engineeringteam van Sequans op het hoofdkantoor van het bedrijf in Parijs.