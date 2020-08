Ondernemers die complete machines, modules of onderdelen produceren voor onder meer de agrisector, de food, de installatiebranche en de bouw waren in juni net iets positiever gestemd dan in juli, zowel over hun omzet als over het aantal aanvragen. Dat blijkt uit de eigen branchemonitor van metaalgroothandel MCB uit Valkenswaard. Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB in samenwerking met Trumpf en Link Magazine in het vervolg regelmatig een marktupdate uit.

Metaalgroothandel MCB publiceert marktupdate

Industriële bedrijven konden aangeven hoe ze aankijken tegen de maand juli versus de maand juni 2020. Het merendeel denkt in juli uiteindelijk een lagere omzet te realiseren dan in juni. Oem’ers en toeleveranciers aan de agrisector zijn met een verwachte omzetstijging van +15% overigens opvallend positief. Maar zowel voor de bouw (-15,5%), de installatiebranche (- 3,7%), de food (-1,7%) als wat overige sectoren (-2,6%) is waarschijnlijk sprake van een omzetdaling in juli.

Ook aantal aanvragen gedaald

Wat betreft het aantal aanvragen denken de respondenten ook het meest negatief over orders in de bouwsector: -18,4%. Voor de food geldt -7,9%, de installatiebranche blijft steken op -0,2% en de overige sectoren zitten rond de -2,2%. De agrisector springt hier opnieuw positief uit: +4,6% meer aanvragen.

Oem’ers versus jobbers en system suppliers

Vooral oem’ers denken minder omzet te realiseren in juli: -5,8%. Jobbers gaan uit van -2,0%. System suppliers zeggen juist in de plus te scoren: +2,1%. Wat betreft het aantal aanvragen zijn ze alle drie echter niet zo positief gestemd: jobbers -3,7%, system suppliers -1,2% en oem’ers – 1,9%.

Plaatbewerkers versus verspaners

MCB heeft ook gekeken hoe het met plaatbewerkers of juist verspaners zit. De plaatbewerkers schommelen qua omzet en vooruitzichten rond de 0% als ze juli met juni vergelijken. De verspaners calculeren bijna 20% omzetdaling in en ruim 20% minder aanvragen.



Werkkapitaal gestegen

Het werkkapitaal is vooral bij machinebouwers voor de agri, de bouw en de food (fors) toegenomen. Zie grafiek.

Vakantieplanning zoals vorig jaar

Ondanks alle coronaperikelen houdt tweederde van de respondenten deze zomer een normale vakantieplanning aan en een productieniveau zoals in zomer 2019. Eén op de zes bedrijven denkt dat er wel meer vakantiedagen worden opgenomen dan vorig jaar.

Timo Klerks van Barbas Bellfires vulde het MCB-onderzoek in:

‘Juist veel drukker dan normaal in de zomer’

Timo Klerks, supply chain manager van Barbas Bellfires in Bladel, al jaren klant van MCB, maakte graag tijd vrij om het korte onderzoek van MCB in te vullen. Terwijl Barbas Bellfires, producent van gas- en houthaarden voor de consument, het enorm druk heeft momenteel. ‘We werken over in juli, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Maar veel mensen zijn in deze coronacrisis gestart met het verfraaien en verbeteren van hun woning. Ze gaan minder met vakantie, besteden hun geld aan hun huis en kopen bijvoorbeeld een mooie kachel. Dit voorjaar hadden we te maken met vraaguitval, nu is er juist enorm veel vraag.’

Barbas Bellfires maakt alles geheel op maat, en houdt geen voorraden aan. Er wordt pas besteld bij de toeleveranciers als een order helemaal rond is. ‘Daarom moeten we een heel goede supply base hebben. Staalplaten bijvoorbeeld, moeten snel en goed geleverd worden. We hebben veel contact met MCB over onze forecasts.’ Klerks heeft met het invullen van de branchemonitor van MCB de cijfers dus positief beïnvloed: omzet en aanvragen zijn goed. ‘Geen idee hoe we het over een paar maanden doen. Onze verkopen zullen nog wel een tijd goed blijven, maar je weet niet wat er gebeurt als Nederland echt in een recessie terecht zou komen.’

Over het onderzoek

Metaalgroothandel MCB wil met het onderzoek onder zijn klanten een realistisch inzicht bieden in hoe de markt zich de komende maanden ontwikkelt. MCB heeft veel klanten die normaliter een korte productiehorizon hebben. Door de coronacrisis is het maken van een betrouwbare forecast voor enkele maanden van groot belang, maar ook een grote uitdaging.

Vanuit de visie ‘Samen slimmer ondernemen’ en door het ‘glas is half vol’ als uitgangspunt te nemen – om tegenwicht te bieden aan de over het algemeen (te) negatieve beeldvorming in de media – willen MCB , Trumpf en Link magazine een gebalanceerd beeld bieden van de marktontwikkelingen. Want betrouwbare, actuele informatie stelt industriële bedrijven in staat hun strategie zo optimaal mogelijk in te richten en zo hun continuïteit te borgen.

MCB neemt maandelijks een enquête af onder haar klanten, waarin hun verwachtingen centraal staan. De uitkomsten ervan worden – vanzelfsprekend – anoniem verwerkt en steeds kort na het afronden van het onderzoek met de respondenten gedeeld. Daarbij publiceert Link Magazine de hoofdpunten van de resultaten.