Toen Hermen Kobus, manager research, development & engineering, een jaar of vijf geleden bij sensorspecialist en sensor integrator Sentech in Nieuwkuijk kwam werken, waren de projecten vergeleken met nu verhoudingsgewijs eenvoudiger. De ene klant kwam voor een krachtsensor, een andere voor een druksensor voorzien van een geschikte kabel of connector, veelal voor stand-alone toepassingen. ‘Nu gaat het om de complete integratie van sensoren in systemen, waarbij de complexiteit van de klantvragen sterk toegenomen is. De sensoren worden kleiner en subtieler, terwijl sensoriek softwarematig steeds ingewikkelder wordt.’

Een smart industry vergt omdenken

De experts van Sentech buigen zich over zeer uiteenlopende kwesties. Hoe pas je sensorfuncties optimaal toe, wat voor intelligentie verlangt een systeem, kun je wellicht iets doen met sensorfusie waarbij data van verschillende soorten sensoren gecombineerd worden? De output van sensoren is vanzelfsprekend ook steeds meer digitaal: vroeger was een analoog outputsignaal voldoende, nu wordt een digitaal outputsignaal weergegeven op hypermoderne grafische gebruikersinterfaces.

Hermen Kobus: ‘We lopen in al die ontwikkelingen voorop. Daarin zit de toegevoegde waarde van Sentech. We hebben graag klanten die ons vroeg betrekken bij hun uitdagingen. Hoe eerder we aansluiten, hoe meer waarde we kunnen creëren.’

‘De radartechnologie uit auto’s hebben we toegepast voor het bespuiten van gewassen’

Kobus is verantwoordelijk voor het technisch reilen en zeilen van Sentech, zoals hij dat noemt. ‘We verkennen continu nieuwe baanbrekende sensortechnologieën en kijken of we die kunnen toepassen in één van de markten die we bedienen. Zo verbinden we technologische innovaties met concrete klantvragen.’

Duurzaam inzetten

Zit een klant met een bepaald vraagstuk, dan zoeken de accountteams van Sentech samen met hem naar een optimale en kostenefficiënte oplossing. Terwijl de engineering-medewerkers bekijken wat technisch kan, bedenken de production engineers hoe de juiste sensoroplossing in serie te maken is. Productie en supply chain worden ingericht, en het productieproces van de optimale klantoplossing kan beginnen.

Mooi voorbeeld van zo’n oplossing is dat voor een leverancier van led-schermen, zegt Kobus. Het gaat om enorme schermen, zoals die bijvoorbeeld op de Ziggo Dome. ‘Door oververhitting vielen bij de klant de leds uit. De sensoriek was niet juist afgestemd op de koelmotoren. We hebben een kast ontwikkeld om onder meer de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid te meten. Met die data wordt nu de controller aangestuurd die de ventilatoren bedient.’

Een relatief simpele oplossing heeft de bedrijfszekerheid verhoogd en zorgt voor een duurzamer gebruik. ‘Onze klant kan nu bovendien allerlei data op afstand uitlezen: hoe vaak en hoe lang hebben de motoren gelopen, is onderhoud nodig? De data zijn beschikbaar in de cloud. Aan veel led-schermen in de openbare ruimte is sowieso van alles te meten en te regelen. ‘Zet bijvoorbeeld persoonsdetectie op zo’n scherm en laat het alleen aangaan als er mensen langskomen. Dat maakt het systeem veel zuiniger.’

Urgentie minder gevoeld

Smart industry en sensoriek zijn twee handen op één buik. Veel bedrijven benutten de mogelijkheden van sensoriek in hun productieprocessen echter verre van volledig, ziet Kobus. ‘Iedereen heeft het over het Internet of Things (IoT). Maar hoeveel bedrijven gebruiken nou echt de intelligentie die sensoriek ze kan leveren op cloudniveau, om zo onder andere processen te verbeteren en onderhoud efficiënter in te plannen?’ De B2C-markt kent wat dat betreft al veel meer toepassingen van IoT-technologie; neem bijvoorbeeld de coronamelder en een populair tijdverdrijf als Pokémon GO.

De B2B-industrie lijkt de urgentie minder te voelen. Kobus vertelt over een case om mobiele toiletcabines uit te rusten met slimme sensoriek: hoe vol is een toilet, stinkt het, ligt de cabine misschien op zijn kant, is snelle actie nodig? Alles is te monitoren op afstand. Stel, je bent verhuurder van mobiele toiletten: waarom lever je ze niet as-a-service? Dus met de belofte dat je zorgt voor voldoende schone toiletten die werken?

Een vrijblijvende vraag van een leverancier triggerde Sentech om dat eens goed uit te zoeken. Er kwam een levensecht schaalmodel, met allerlei sensoren en verbonden met de cloud. ‘Tof dat dat kan’, was de reactie uit de markt, maar ach, gewoon een partij ouderwetse mobiele cabines verhuren is net zo makkelijk. ‘We maken zo’n toilet nu voor een paar tientjes. Moeten we daar vervolgens nog extra geld voor allerlei sensoren insteken?’, reageerde een fabrikant. ‘Oké, dit toilet-voorbeeld snap ik, maar hoe vertaal ik dat naar mijn B2B-markt? Wat moet ik met servitization?’, vroeg een derde zich af.

Drempel nog hoog

Zo’n project voor het toilet toont volgens Kobus aan dat de drempel voor geavanceerde sensortoepassingen nog hoog is. ‘Toch groeit het besef dat het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data processen substantieel kan verbeteren. Wat valt er in data te ontdekken wat we zelf niet zien als individu? Je kunt een geniale wiskundige laten berekenen hoeveel kleine balletjes in een aquarium zitten, of zeg 20.000 mensen laten gokken. Het gemiddelde van die duizenden gokkers zit dichter in de buurt van het werkelijke aantal dan die rekensom van de prof.’ Oftewel: we kunnen tegenwoordig ontzettend veel meten aan machines en processen, die combinatie van de enorme hoeveelheid meetgegevens houdt ons scherp. Het gaat erom dat we uit alle data de juiste informatie destilleren.

Bladerdek

Sentech levert slimme sensoroplossingen voor complexe meet- en regelvraagstukken in de hightech, automotive, health en agro-tech. ‘In de automotive bijvoorbeeld gaan de ontwikkelingen heel hard. Wat daar wordt toegepast aan sensortechnologie zie je vaak later pas in andere sectoren. Neem bijvoorbeeld radartechnologie: de auto grijpt in als een auto voor je ineens hard remt, dat zit al jaren in veel voertuigen. Diezelfde radartechnologie hebben we nu toegepast voor een klant die spuitbomen maakt om gewassen zo gericht mogelijk te bespuiten, de spuitboom moet er niet te hoog en niet te laag overheen gaan. Daarvoor werd ultrasoon sensoriek gebruikt. Maar geluid verwaait, of kaatst terug. Met radar kun je door het bladerdek heenkijken en zie je zowel de grond als het bladerdek voor het bepalen van de juiste afstand.’

Omdenken met data

Misschien vergt smart industry wel veel ‘omdenken’, stelt Kobus. Kijk eens met andere ogen naar (productie)processen: wat kan digitalisering opleveren, hoe kun je omdenken met data? ‘Toen de coronacrisis uitbrak, hebben we onze kennis van micro-lokalisatie gebruikt om in zeer korte tijd de Social Distancing Sensor op de markt te brengen, die mensen in allerlei situaties helpt om anderhalve meter afstand te houden. Daar hadden we voorheen natuurlijk nooit aan gedacht. Het gaat primair om afstand houden van elkaar, maar stel dat we alle data opslaan – voor zover dat mag natuurlijk. Dat kan ons heel veel vertellen over het gedrag van mensen en wie langdurig met wie in contact is geweest. Zo dienen zich steeds nieuwe mogelijkheden aan.’