Sentech: ‘Mensen ontdekken dat ze hun competenties ook anders kunnen inzetten’

Sentech, the sensor integrators in Nieuwkuijk (opgericht in 2000), is afgelopen jaren hard gegroeid. Het aantal medewerkers ligt nu op vijftig, de omzet op zo’n vijftien miljoen euro. Recentelijk is een compleet nieuw ERP-pakket geïmplementeerd, samen met veel meer andere ondersteunende businesssoftware. De digitalisering en automatisering, en ook die groei ­­gaat nog wel even door. Dat vraagt veel van de organisatie. Maar ‘er zit een energie in Sentech die haast voelbaar is als je binnenkomt’, zegt Marco Leeggangers, operations director. Sentech-medewerkers zijn zeer bereid om mee te bewegen met alle veranderingen.

Sentech blijft verder groeien, mede door sterke digitalisering

Om te laten weten hoe het is om bij een hightech bedrijf als Sentech te werken, vertellen senior projectengineers Johan van den Biggelaar en Ivo van Damme op de website uitgebreid over hun week. Ze hebben het over het overlegkwartiertje waarmee elke afdeling binnen Sentech in de regel de dag begint, en over de brede, korte, dagelijkse afstemming waarbij steeds één persoon van Purchasing, Sales, Production, Logistics, Quality, Planning en Engineering aanschuift. Van Damme: ‘Iedereen kan mogelijke belemmeringen delen, zoals een vertraging in de productie. We zoeken samen naar een oplossing om de invloed op het totale proces te beperken.’ Van den Biggelaar heeft die week toevallig ook weer een open-up meeting, zegt hij op de site. ‘Een accountmanager pitcht een nieuwe klantcase aan collega’s van diverse afdelingen. Zij kunnen reageren en kritische vragen stellen. Dat levert waardevolle input op.’ Kortom: digitale systemen ondersteunen het werk binnen Sentech steeds meer, maar persoonlijk overleg en directe afstemming – intern en extern – blijven minstens zo belangrijk.

Creatief brein

‘Nog niet zo lang geleden zijn we begonnen met dat multidisciplinair overleg, juist om alle kennis nog gerichter over te dragen en ons nog meer te verdiepen in elkaars processen en planningen’, licht Marco Leeggangers toe. ‘Impliciete kennis en ervaring blijft lastig te vangen in systemen. Het gaat bovendien om creatieve processen en creativiteit kun je niet automatiseren.’

‘We willen één soepele werkstroom door het bedrijf, zonder stagna

Sentech ontwikkelt en levert sensoroplossingen voor onder meer de automotive, machinebouw, medische wereld en agrotech. Wil het bedrijf echt waarde toevoegen voor zijn klanten, dan moeten de medewerkers hun creatieve brein blijven ontwikkelen, benadrukt de operationeel directeur. ‘Klanten komen vaak met complexe vragen. Systemen kunnen die nooit volledig oplossen. Natuurlijk zorgt digitalisering voor steeds meer automatische doorloop, controles en beslissingen in de complete productieketen. Maar moet plotseling geschakeld worden in een project voor een klant om wat voor reden ook, dan zijn toch vooral de mensen weer aan zet.’

Meer differentiatie

Sentech is deze zomer live gegaan met Microsoft Dynamics NAV. Het oude ERP-systeem kon de groei van het bedrijf niet bijhouden, het paste niet meer. Taken die voorheen in één persoon of één team verenigd waren, zijn uit elkaar getrokken. Sentech kent meer aparte disciplines, er is meer differentiatie. Het nieuwe pakket dekt de huidige bedrijfsprocessen veel vollediger af. De investering past bij het streven van Sentech om met minder resources de toenemende orderstromen door het bedrijf te leiden en aan te kunnen.

Een kernteam met vertegenwoordigers uit alle afdelingen hield zich bezig met de implementatie. Tijdens het maandoverleg met alle Sentech-medewerkers lichtte het management steeds de gemaakte keuzes toe. Daarbij ging het ook over de invloed van de digitalisering op de organisatie en de manier van werken. Hr business partner Floor Verhaaf: ‘De markt verandert, klanten stellen andere eisen, de organisatie groeit sterk, de werkprocessen ontwikkelen mee. En dan komt er ook nog een nieuwe ERP-systeem. Dat is veel. Maar digitalisering helpt tegelijkertijd om de veranderingen te ondersteunen en verhelderen. We willen één soepele werkstroom door het bedrijf, zonder stagnaties, waarbij tegelijkertijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.’ Nu het ERP-systeem live is, wordt nogmaals uitgebreid bekeken of alle processen logisch in elkaar zitten en optimaal aansluiten.

Meetbaar wat loopt

Verdergaande digitalisering betekent dat medewerkers allerlei standaardtaken met een gerust hart kunnen loslaten en meer ruimte krijgen voor ander werk met nog meer toegevoegde waarde. Marco Leeggangers: ‘Als it-systemen onze mensen beter faciliteren, is bijvoorbeeld een inkoper minder met bonnen en andere rompslomp bezig en heeft hij meer tijd om leveranciers aan te sturen en te begeleiden.’ Het systeem levert een overvloed aan data om gericht onderwerpen aan te kaarten als kwaliteit, voorraadhoogte of leverbetrouwbaarheid. Data maken ook meer dan voorheen duidelijk waar het binnenshuis beter kan. ‘We zijn proactiever, het is meetbaarder waar iets niet helemaal goed loopt en wat het oplevert als we het anders doen’, aldus Floor Verhaaf. Hoe meer informatie in het systeem, hoe meer sturing. Dat komt de klanten ten goede, want daar draait het ten slotte allemaal om.

Bij Sentech werken veel ambitieuze mensen die het leuk vinden om zichzelf te ontwikkelen, en met twee benen in nieuwe projecten willen stappen, zien Leeggangers en Verhaaf. De medewerkers denken graag mee en zijn minder geïnteresseerd in herhalend operationeel werk. Dat zit in het DNA van het bedrijf. ‘Er zullen vast mensen zijn die dat nieuwe werken met veel digitale ondersteuning niks vinden en die bang zijn dat taken verdwijnen, maar daar merken we bij ons niet veel van.’ Veranderen is lastig, maar ook leuk, is het idee. ‘Bij een nieuw project zal bijna niemand zeggen van “Nee, daar heb ik geen zin in.” Hoogstens van: “Kunnen we het er nog wel erbij hebben qua tijd, laten we eerst maar eens met elkaar brainstormen hoe we dat doen.”’

Ruimte geven

Marco Leeggangers startte een jaar of vijftien geleden bij Sentech als operations manager toen het aantal medewerkers nog op twee handen te tellen was. De sterke groei van het bedrijf maakt dat hij inmiddels minder rechtstreeks ziet waar mensen mee bezig zijn. ‘Tegelijkertijd weet ik dankzij alle beschikbare data wel beter hoe het gaat. Ik geef niet compleet anders leiding, maar laat wel meer ruimte. Medewerkers weten waar we als directie op meten en sturen.’ De tactische laag onder de directie kan zelf meer het heft in handen nemen. ‘Op de werkvloer weten mensen ook het beste wat er moet gebeuren. Wij als directie kunnen sterker focussen op visie en strategie.’

Zo’n twee jaar geleden bedacht Sentech dat er naast meer digitalisering ook meer aandacht moest komen voor strategisch hrm-beleid. Floor Verhaaf kwam als hrm-manager in het managementteam en dat is bijzonder voor een bedrijf van deze omvang. De aandacht voor werving & selectie, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers werpt zijn vruchten af. Marco Leeggangers: ‘We groeien toe naar een smart factory. Dat is ingrijpend voor de organisatie en voor de mensen. Hoe beter je op die digitalisering en andere manieren van werken en samenwerken anticipeert, hoe kleiner het risico dat mensen afhaken. Medewerkers ontdekken dat ze hun competenties ook op andere manieren of misschien zelfs in geheel andere functies kunnen inzetten. We dagen ze sterker dan voorheen uit om stappen vooruit te zetten en mee te denken over onze en hun eigen toekomst.’ Binnen nu en vijf jaar verwacht Sentech opnieuw de omzet te verdubbelen. Door de digitalisering betekent dat niet per se een verdubbeling van het aantal mensen. ‘Maar mensen blijven ons grootste goed, daar gaan we heel zorgvuldig mee om.’