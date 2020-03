Sentech heeft zijn IT helemaal op orde en dat komt nu uitstekend van pas

In deze tijden van de coronacrisis is communiceren belangrijker dan ooit. Communiceren met de medewerkers die in onzekerheid zitten. Met de klanten die willen weten of er geleverd kan worden. Met de toeleveranciers die aangeven waar eventuele bottlenecks zitten. Dat zegt Marco Leeggangers, operations director van sensorintegrator Sentech in Nieuwkuijk (50 medewerkers). ‘Het is heel intensief om alles geregeld te krijgen.’

‘Als je op de voet volgt wat er in de wereld gebeurt, kun je vaak op de feiten vooruitlopen’, zegt Marco Leeggangers. Sentech is maanden geleden gestart met actie ondernemen. ‘We zagen dat China op slot dreigde te gaan. We zijn meteen in onze supply chain gaan kijken waar de risico’s zaten en hebben extra voorraden aangelegd.’ Toen de Nederlandse overheid de eerste strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aankondigde, zette Sentech direct een crisisteam op. Het crisisteam bestaat uit twee leden van het managementteam, de operations- en salesdirector, drie afdelingsmanagers uit de operationele hoek, en hr die ook zorg draagt voor de communicatie. Elke dag start dat team met een online overleg. Er wordt vergaderd via Skype. Dat werkt opvallend efficiënt. ‘Vaak doen we het zonder beeld. Iedereen moet duidelijk spreken en er is geen ruis in de communicatie.’

70 procent werkt thuis

Marco Leeggangers: ‘We hadden per direct besloten dat iedereen die thuis kon werken, thuis zou gaan werken. Dat is 70 procent van onze mensen. De laatste jaren hebben we sterk gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Nog niet zo lang geleden hebben we een compleet nieuw ERP-pakket, Microsoft Dynamics NAV, geïmplementeerd, samen met veel meer andere ondersteunende businesssoftware. Onze IT is helemaal op orde. Dat komt nu uitstekend van pas. Van de ene dag op de andere kon de meerderheid van de medewerkers thuis verder met hun werk.’

Afstand op de productievloer

Uitgangspunt één bij Sentech: we beschermen onze mensen. En punt twee: we zorgen dat de productie door kan gaan. Sentech in Nieuwkuijk ontwikkelt en levert sensoroplossingen voor uiteenlopende markten, van automotive en hightech tot health care en agro. Mensen die nog wel in Nieuwkuijk op de productievloer werken, houden afstand. Ze werken en eten apart.

Leeggangers: ‘We nemen de veiligheid van onze medewerkers zeer serieus. Als iemand een kuchje of wat koorts heeft, dan sturen we die persoon meteen naar huis.’ Wie van de productie thuis zit, wil vaak toch een bijdrage leveren. ‘Dus kijken we naar mobiele oplossingen, we brengen tooling en onderdelen aan huis. Mensen kunnen zo toch verder met hun werk.’

Elke dag contact

Sentech geeft ook tips en advies aan de medewerkers die thuis werken. Af en toe thuis achter de laptop werken is wat anders dan de hele dag erachter zitten. ‘We hebben geïnvesteerd in extra hardware, waaronder grotere beeldschermen. Mensen moeten ergonomisch kunnen werken, zodat ze straks niet met allerlei klachten terug naar kantoor komen.’ Het bedrijf is ingrijpend geautomatiseerd afgelopen jaren, onder meer om medewerkers meer op afstand te laten werken. Maar voor werkgever en werknemers is het lastig om dat vervolgens ook echt te doen. ‘Maar de mensen merken nu dat het kan, dat het werkt. Alles kan doorgaan, al missen ze de sociale contacten natuurlijk.’

Daarom stuurt het management elke dag aan iedereen een mail over wat er besproken is in het crisisteam. ‘Communiceren is nu belangrijker dan ooit. We spreken onze waardering uit. Mensen zien elkaar minder, ze voelen zich onzeker over hun baan en over het bedrijf. Ze willen weten dat we in controle zijn.’

Nauwelijks effect op de vraag

In de vraag vanuit de klanten is nog niet veel veranderd. Vanuit de medisch-technologische hoek komen nu nog niet direct meer aanvragen, aldus Leeggangers. Bij sommige klanten merkt het bedrijf al wel wat effect door uitgestelde productie of omdat daar helemaal niet gewerkt wordt. ‘Maar die effecten op de vraag zijn klein. Klanten willen vooral weten óf we kunnen leveren: we bespreken eventuele risico’s en de meest kritieke paden. Ook met onze leveranciers communiceren we meer dan ooit.’