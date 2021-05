Gijs Meuleman ziet in de industrie toenemende interesse in voorspellend onderhoud. Oem’ers willen oplossingen voor predictive maintenance kunnen integreren in hun assets. Op die behoefte speelt hij in met Sensorfy, de voortzetting van Meuleman Electronics. Dat bedrijf startte hij in 2014 omdat hij kansen zag in het opkomende Internet of Things (IoT). De ontwikkelaar en producent van elektronica voor IoT-toepassingen groeide gestaag naar een omvang van zo’n vijftien medewerkers. In deze sterk groeiende markt ontbrak het Meuleman Electronics echter aan een helder profiel. ‘We hebben daarom besloten onze propositie aan te scherpen tot predictive maintenance op basis van IoT.’ Meuleman heeft er bij meerdere klanten al ervaring mee opgedaan, voor condition monitoring en predictive maintenance van onder meer spoorweginfrastructuur en automatische toegangsdeuren.

Bij de nieuwe positionering hoort een nieuwe naam die internationaal aansprekender is dan Meuleman Electronics en dat is Sensorfy geworden. ‘Onze oplossing is gebaseerd op sensoren die via het IoT zijn verbonden met een platform waarop de data-analyse plaatsvindt. Wij blijven een projectenorganisatie die integratietrajecten verzorgt voor IoT-gebaseerd voorspellend onderhoud van industriële assets. Daarnaast gaan we ook producten en diensten leveren, zoals het IoT-platform, inclusief de machine learning tools voor data-analyse en de benodigde connectiviteit, en het onderhoud van het geheel. We hebben een standaardplatform ontwikkeld bestaande uit een groot aantal componenten waarmee we snel een klantspecifieke invulling kunnen realiseren. Dat doen we altijd in samenwerking met de klant, want diens domeinkennis is onmisbaar: wat zijn veelvoorkomende fouten in de assets, wanneer gaan die falen en hoe kun je dat vroegtijdig herkennen?’

Oem’ers kunnen deze oplossing natuurlijk bij productontwikkeling meenemen, maar ook in hun bestaande producten integreren. Sensorfy levert dan de benodigde extra sensoren die als add-ons op de asset worden ingebouwd. Dataverwerking en -analyse vindt zoveel mogelijk dicht bij de assets plaats (edge computing), dus niet in de cloud. Dat beperkt de kosten van datacommunicatie en centrale data-opslag en de risico’s van cyberhacks. De nieuwe waardepropositie van Sensorfy gaat verder dan de techniek, benadrukt Meuleman. ‘Wij helpen oem’ers om met een schaalbare IoT-oplossing predictive maintenance te integreren en zo een stukje servitization richting eindklanten te bieden. Uiteindelijk kunnen oem’ers hiermee hardware-as-a-service als businessmodel gaan hanteren.’