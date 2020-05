Sensor integrator Sentech introduceert de Social Distancing Sensor

1,5 meter afstand houden vergt een flinke gedragsverandering. De Social Distancing Sensor (SDS) helpt mensen bij de bewustwording om afstand te houden van elkaar, bijvoorbeeld op de werkvloer. De plaatsbepalingssensor meet afstanden met ultra wideband (UWB)-technologie. De SDS waarschuwt de drager via een signaal zodra hij te dicht bij een andere persoon met een tag komt. Zo kan er veiliger samengewerkt en samengeleefd worden. Sensor integrator Sentech uit Nieuwkuijk brengt deze oplossing op de markt.

Anderhalve meter afstand houden. Het is de realiteit en de nieuwe gewoonte. Frank Wijnveld, crowd management expert bij Event Safety Institute, licht toe wat deze nieuwe samenleving voor groepen betekent: ‘Normaal zijn wij bezig met het crowd managen van grote evenementen. We proberen dan zo veel mogelijk mensen op een klein gebied te krijgen. Op dit moment is de vraag net omgekeerd. Wij kunnen een heel eind vanuit het crowd management de stromen scheiden en de routes bepalen. Maar de anderhalve meter voor individuen garanderen blijft lastig.’

Tool helpt bij afstand houden

Hoe houden medewerkers de juiste afstand op de werkvloer, bij de koffieautomaat, op de trap en aan hun bureau? Volgens Wijnveld zijn wij gewend om zo’n 80 centimeter afstand te houden als we met iemand praten: ‘Nu moet die afstand twee keer zo groot worden. Dat is een gedragsverandering waarbij we vanuit de gedragspsychologie een klik moeten maken. We moeten eraan herinnerd worden, want het zit niet in onze cultuur. Met een tool zoals de SDS-tag kunnen we aan zo’n nieuwe gewoonte wennen.’

Diverse soorten signalen

De Social Distancing Sensor geeft medewerkers een waarschuwingssignaal als zij binnen 1,5 meter van een collega met zo’n tag komen. Er is keuze uit verschillende soorten signalen: trilling, geluid en/of licht. De SDS maakt niet alleen kantooromgevingen veiliger. Ook productielocaties, magazijnen en bouwplaatsen hebben baat bij zo’n oplossing.

Daarbij is de privacy van medewerkers beschermd doordat de tag niet aan een persoon is gekoppeld. De werkgever kan met een extra antenne de tags uitlezen. Dan is te zien wanneer tags clusteren op een bepaalde plaats, zoals bij een koffieautomaat. Zo kunnen mensen als groep ervan bewust gemaakt worden dat ze op een bepaalde plaats meer afstand moeten houden.

Als we de 1,5 meter afstand regel naleven, voorkomen we de verspreiding van virussen zoals COVID-19. Met een SDS verkleint de werkgever de kans dat medewerkers op het werk ziek worden én dat zij virussen overdragen.

Ook voor vrijetijdsector

De SDS-tag helpt ook bezoekers in de vrijetijdsindustrie bij het bewaren van de 1,5 meter afstand. Ondernemers in de horeca, theaters en pretparken zoeken naar de grens van – het met veilige afstand – toelaten van het maximaal aantal bezoekers. Zo beperken zij de financiële schade.

Hoe werkt de Social Distancing Sensor?

SDS-tags worden geproduceerd in samenwerking met Focus Technologies. Het systeem is ontwikkeld op basis van ultra wideband-technologie. Het draadloos signaal bestaat uit hoogfrequente korte pulsen. Deze signalen zijn ongevoelig voor andere draadloze signalen, wat zorgt voor betrouwbare metingen.

In vergelijking met soortgelijke oplossingen die werken met bluetooth, is UWB vele malen nauwkeuriger, sneller en betrouwbaarder. De Social Distancing Sensor meet tot op 10 centimeter nauwkeurig. Daarbij is er geen infrastructuur nodig en zijn enkel de SDS-tags voldoende voor plaatsbepaling.

Met een armband om de bovenarm of een keycord is de kleine tag makkelijk draagbaar. Het product is spatwaterdicht en te ontsmetten na gebruik. De oplaadbare batterij gaat ongeveer 8 tot 12 uur mee. Dit is afhankelijk van het aantal signaleringen.

Meer mogelijkheden door uitbreiding

Door uit te breiden met een antenne worden de inzichten en mogelijkheden van de SDS-tag vergroot. Deze antenne wordt verbonden met een computernetwerk. Dat biedt de volgende voordelen:

• Bezoekers uit hetzelfde huishouden kunnen met elkaar optrekken door tags te koppelen als set. Deze gebruikers krijgen dan alleen een waarschuwingssignaal wanneer een niet gekoppelde tag binnen 1,5 meter komt.

• Als een bezoeker samen met de SDS-tag het pand of terrein verlaat, waarschuwt de tag de gebruiker en de pandeigenaar.

• Het systeem registreert waargenomen incidenten. Zo valt uit te lezen op welke plaatsen tags clusteren.

Sensorexperts demonstreren de Social Distancing Sensor van Sentech: