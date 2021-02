Qmicro, dat gasanalyse systemen voor industriële procesanalyse en laboratoriumtechniek ontwikkelt en produceert, is overgenomen door de Zwitserse sensorspecialist Sensirion. Met de overname verbreedt Sensirion zijn aanbod van sensor- en analyse-oplossingen en kan Qmicro verder groeien dankzij toegang tot het netwerk van het beursgenoteerde Sensirion. Het Enschedese bedrijf werd in 2013 opgericht en ging nauw samenwerken met Demcon, de technologieontwikkelaar en -producent die twintig jaar eerder ook in Enschede was gestart. Demcon nam een minderheidsaandeel, bood huisvesting en managementondersteuning en hielp Qmicro bij de industrialisatie van zijn innovatieve producten. Nu is Qmicro klaar om met Sensirion de wereldmarkt te veroveren.

Qmicro (16 medewerkers) ontwikkelt gasanalyse systemen op basis van MEMS voor de markten van (chemische) procesanalyse en laboratoriumtechniek. Micro-elektromechanische systemen (MEMS) combineren elektronische, mechanische en soms ook chemische componenten op een chip. Ze worden gemaakt met technieken uit de halfgeleiderfabricage en kunnen uiteenlopende functies vervullen. MEMS helpen om allerlei apparaten en producten kleiner – en daarmee vaak sneller, nauwkeuriger en/of goedkoper – te maken. De producten van Qmicro, microgas analyzers, worden gebruikt voor de besturing van industriële processen en het karakteriseren van gassen. Een concreet voorbeeld is een micro-gaschromatograaf die de samenstelling van gasmengsels kan bepalen.

Synergie

Bij de start van Qmicro raakte Demcon meteen betrokken. “Wij zagen een kans om ons actiever te gaan mengen in de wereld van de micro- en nanotechnologie”, verklaarde Demcon-CEO Dennis Schipper destijds. “De kennis van Qmicro is aanvullend op ons dienstenpakket, bijvoorbeeld als het gaat om de miniaturisering van componenten voor de mechatronische systemen die wij ontwerpen.” Ook Qmicro-directeur en medeoprichter Mark Kok zag synergie: “Tussen onze activiteiten rond microsystemen en wat Demcon in het groot doet. Wij kunnen voor hen bijvoorbeeld micro-actuatoren ontwikkelen.” Qmicro kreeg onderdak bij Demcon in Enschede. Zo konden de twee bedrijven eenvoudig een beroep doen op elkaars expertise en gebruik maken van elkaars faciliteiten, het lab van Qmicro voor assemblage van MEMS-chips en de cleanroom van Demcon. Demcon schakelde Qmicro-medewerkers in bij eigen projecten en ondersteunde omgekeerd Qmicro bij industrialisatie van zijn producten.

Opschaling

Vorig jaar verhuisde Qmicro naar een groter onderkomen in Enschede, om verder te kunnen groeien. Zo kwam het bedrijf helemaal op eigen benen te staan en kon het zich voorbereiden op de stap naar de wereldmarkt die het nu onder de vleugels van Sensirion gaat zetten. Mark Kok is blij met de bundeling van krachten met Sensirion. “Daardoor kunnen we onze processen efficiënter opschalen en onze groei versnellen.” Qmicro wordt in Enschede Sensirion’s competence centre voor microgas analyzers. Samen willen ze hun expertise van MEMS, industrialisatie en ontwikkeling van betaalbare sensoroplossingen bundelen om de producten van Qmicro nog verder te miniaturiseren. Daardoor zijn ze eenvoudiger te integreren in de systemen van hun klanten, waardoor de toepassings- en dus de afzetmogelijkheden verder toenemen.

Volwassen

Mark Kok en Dennis Schipper zijn blij met de stap van Qmicro. Kok: “Sinds onze start zijn we met de steun van onder meer Demcon gegroeid van vier naar zestien medewerkers. We hebben meerdere nieuwe producten geïntroduceerd en zo hebben we de aandacht getrokken van Sensirion, waarmee wij nu verder kunnen groeien. ” Schipper: “Qmicro is in onze incubator volwassen geworden en daar hebben wij ons steentje aan bijgedragen. Met ons Incubate-programma ondersteunen we jonge bedrijven in hun groei met onze kennis en ervaring, onze lab- en productieruimtes en als ze dat willen ook met financiering. Daarnaast kunnen we aanvullende diensten bieden die kleinere bedrijven vaak nog niet in huis hebben, zoals PR, HRM, ICT en kwaliteitsbewaking. Er zit misschien een stuk idealisme in, maar ik zie vooral de synergie. Want wij kunnen weer leren van die starters en doorgroeiers en via hen kunnen we nieuwe markten verkennen.” De verkoop van het minderheidsaandeel in Qmicro aan Sensirion biedt Demcon weer ruimte voor nieuwe investeringen in veelbelovende start-ups, verklaart investment director Jemy Pauwels: “Wij investeren veel in technologie die oplossingen kan bieden voor maatschappelijke problemen. Dat doen we met kapitaal maar vooral ook met onze expertise, mensen, faciliteiten en huisvesting. Daarbij zijn we vooral geïnteresseerd in bedrijven die voor ons van strategisch belang kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege de markten waarin ze actief zijn.”