In Noord-Amerika gevestigde Semiconductor Equipment Industry postten in april 2020 wereldwijd $2,26 miljard aan omzet (gemiddelde basis voor drie maanden), volgens het vandaag door SEMI gepubliceerde April Equipment Market Data Subscription (EMDS) omzet Report. Het omzetcijfer is 2,2 procent hoger dan het uiteindelijke niveau van maart 2020 van $2,21 miljard, en is 17,2 procent hoger dan het omzetniveau van april 2019 van $1,93 miljard.

Billings

(3-mo. avg.) Year-Over-Year November 2019 $2,121.0 9.1% December 2019 $2,491.7 17.8% January 2020 $2,340.2 22.7% February 2020 $2,374.6 26.6% March (final) $2.213.1 20.1% April (prelim) $2,261.9 17.2%

Source: SEMI (www.semi.org), May 2020

De “April omzet van de in Noord-Amerika gevestigde fabrikanten van halfgeleiderequipment weerspiegelen de gezonde vraag naar apparatuur”, zegt Ajit Manocha, SEMI-voorzitter en CEO. “De industrie presteert goed onder buitengewone omstandigheden, hoewel er nog steeds onzekerheid heerst als gevolg van de COVID-19 zorgen en de toenemende geopolitieke spanningen.”

Het SEMI Billings-rapport gebruikt drie maanden durende gemiddelden van wereldwijde facturering voor fabrikanten van halfgeleiderequipment in Noord-Amerika. De omzetcijfers zijn in miljoenen dollars.

SEMI publiceert maandelijks een Noord-Amerikaans omzetrapport en geeft in samenwerking met de Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ) het Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) rapport uit. Het WWSEMS-rapport rapporteert momenteel de facturering per 24 apparatuursegmenten en per zeven eindmarktregio’s. SEMI heeft ook een lange geschiedenis in het tot in detail volgen van investeringen in de halfgeleiderindustrie in haar World Fab Forecast en SEMI FabView databases. Deze krachtige tools bieden toegang tot uitgavenprognoses, capaciteitsplatformen, technologietransities en andere informatie voor meer dan 1.000 fabs wereldwijd. Voor een overzicht van de beschikbare SEMI marktgegevens kunt u terecht op www.semi.org/en/MarketInfo.

