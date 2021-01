Dankzij de synergieën tussen 5G en AI-empowered data analyse is de semicon klaar voor een opmerkelijke groei, zo stelden analisten op het SEMI 2021 Industry Strategy Symposium (ISS), dat half januari werd gehouden. Aldus een verslag van Semiconductor Digest. Mario Morales, IDC’s vice-president van enabling technologies, voorspelde dat de halfgeleiderindustrie tegen 2024 een omzet van 500 miljard dollar zal bereiken, onder impuls van 5G wireless-implementaties en voortdurende versterking van datacenters. Dat is stijging vanaf $420 miljard aan halfgeleiderinkomsten in 2020.

Een verrassende langere termijnvoorspelling kwam van Andrea Lati, vice-voorzitter van het marktonderzoek bij VLSI Research. Die voorzag dat de inkomsten van de halfgeleiderindustrie tegen “het begin van de jaren 2030 het niveau van biljoenen dollars zouden bereiken”. De opbrengsten uit equipment komen in het bereik van de $200 miljard te liggen, ruwweg tien jaar van nu , voegde hij er aan toe. Voor dit jaar wordt een equipmentomzet verwacht van ongeveer $95 miljard.

Lati verwacht dat elektronica-industrie tijdens het volgende decennium voor ,,veel van de wereldgroei” zal zorgen. Om dat in perspectief te zetten: de Wereldbank schat de grootte van de wereldeconomie op $133 biljoen in 2019.

5G zal de vraag leiden

Mark Thirsk, een managing partner bij Linx Consulting, een marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in elektronische materialen, zei dat de halfgeleiderindustrie een “supercyclus” ingaat die wordt gedreven door de opkomst van Internet of Things-oplossingen die mogelijk worden gemaakt door 5G en worden ondersteund door on-chip data-analyse. Een eerdere supercycli vonden plaats in 1992 toen de eerste webbrowser gelanceerd werd. En een andere begin 2000 toen 3G draadloos de dienst startte. “De komende vijf tot tien jaar zal er een andere supercyclus, The Interconnected World”, zei Thirsk.