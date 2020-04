Semicon forecast 2020: slechts lichte daling omzet dankzij forse groei geheugenchips

Vanwege de impact van het coronavirus op de vraag en het aanbod van halfgeleiders, zullen de wereldwijde inkomsten uit halfgeleiders in 2020 naar verwachting met 0,9% dalen, volgens Gartner, Inc. Dit is lager dan de prognose van 12,5% in het vorige kwartaal. “De brede verspreiding van COVID-19 over de hele wereld en de daaruit voortvloeiende krachtige acties van regeringen om de verspreiding in te perken, zullen een veel grotere impact hebben op de vraag dan aanvankelijk werd voorspeld”, zegt Richard Gordon, vice-president onderzoekspraktijk bij Gartner. “De prognose van dit jaar had slechter kunnen zijn, maar groei in de geheugenchips zou een sterke daling kunnen voorkomen.”

Over het geheel genomen zijn de wereldwijde inkomsten uit halfgeleiders in 2020 ten opzichte van de prognose van het voorgaande kwartaal met $ 55 miljard verlaagd tot $ 415,4 miljard (zie tabel 1). De totale marktgroei in 2020 is teruggebracht van 12,5% naar een afname van 0,9%, waarbij niet-geheugen naar verwachting met 6,1% zal afnemen, terwijl het geheugen naar verwachting met 13,9% zal groeien.

Groei door tekort vorig jaar

De NAND-flash-inkomsten uit geheugenchipproductie zullen in 2020 met 40% toenemen als gevolg van aanhoudende tekorten vanaf 2019, waardoor de prijsstelling stevig blijft. “Het aanbod van NAND-flitsers zal in 2020 historisch laag blijven als gevolg van grote vertragingen en technologische overgangen, maar de vraag zal later in 2020 afnemen”, aldus dGordon. “De initiële prijsverhogingen van 15,7% in de eerste helft van 2020 keren terug naar een daling van 9,4% in de tweede helft van het jaar. Door de gemiddelde prijsniveaus kan NAND flash echter nog dit jaar groei realiseren. ”

Afname niet-geheugenmarkt

De sterke vraag van cloudserviceproviders in de eerste helft van 2020 zal de prijzen en inkomsten in server-DRAM verhogen. Deze groei wordt echter meer dan gecompenseerd door een zwakke vraag en dalende prijzen van de smartphonemarkt. Voor de DRAM-markt in het algemeen schatten Gartner-analisten dat de DRAM-inkomsten in 2020 met 2,4% zullen dalen. “De markten voor niet-geheugen-halfgeleiders zullen een aanzienlijke afname van de productie van smartphones, auto’s en consumentenelektronica meemaken en zullen over de hele linie zwaar worden beïnvloed”, aldus Gordon. “Daarentegen zullen de hyperscale datacenter- en communicatie-infrastructuursectoren veerkrachtiger blijken te zijn met voortdurende strategische investeringen die nodig zijn om meer werken op afstand en online toegang te ondersteunen.”

Klanten van Gartner kunnen meer informatie vinden in het rapport “Forecast Alert: 2020 Semiconductor Revenue Downgraded by $ 55 Billion vanwege COVID-19 Impact.” Meer informatie over hoe organisaties door de verstoring van het coronavirus geleid kunnen worden in het Gartner coronavirus resource center, een verzameling gratis Gartner-onderzoeken en webinars om organisaties te helpen reageren, beheren en zich voorbereiden op de wereldwijde impact van COVID-19