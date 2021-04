De wereldwijde verkoop van halfgeleiderproductieapparatuur steeg met 19% van $ 59,8 miljard in 2019 tot een nieuw all-time high van $ 71,2 miljard in 2020, meldde SEMI, de branchevereniging die de wereldwijde elektronicaproductontwerp- en productieketen vertegenwoordigt, vandaag.

Jaarlijkse facturering per regio in miljarden Amerikaanse dollars met jaar-op-jaar wijzigingspercentages

Regio 2020 2019 % Wijzigen China 18.72 13.45 39% Taiwan 17.15 17.12 0.2% Korea 16.08 9.97 61% Japan 7.58 6.27 21% Noord-Amerika 6.53 8.15 -20% Europa 2.64 2.28 16% Rest van de wereld 2.48 2.52 -1% Totale 71.19 59.75 19%

Bron: SEMI ( www.semi.org ) en SEAJ ( www.seaj.or.jp ), april 2021

Voor het eerst claimde China de grootste markt voor nieuwe halfgeleiderapparatuur met een omzetgroei van 39% tot $ 18,72 miljard. De verkoop in Taiwan, de op een na grootste apparatuurmarkt, bleef vlak in 2020 met een omzet van $ 17,15 miljard na een sterke groei in 2019. Korea registreerde een groei van 61% tot $ 16,08 miljard om de derde positie te behouden. De jaarlijkse uitgaven stegen ook met 21% in Japan en 16% in Europa, aangezien beide regio’s herstellen van de krimp in 2019. De ontvangsten in Noord-Amerika daalden in 2020 met 20%, na drie jaar opeenvolgende groei.

De wereldwijde verkoop van waferverwerkingsapparatuur steeg in 2020 met 19%, terwijl de verkoop in andere front-endsegmenten met 4% groeide. Assemblage en verpakking lieten een sterke groei zien in alle regio’s, wat resulteerde in een marktstijging van 34% in 2020, terwijl de totale verkoop van testapparatuur met 20% steeg.

Het Worldwide SEMS Report is samengesteld op basis van gegevens die zijn ingediend door leden van SEMI en de Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ), en is een samenvatting van de maandelijkse factureringscijfers voor de wereldwijde halfgeleiderapparatuurindustrie. Apparatuurcategorieën omvatten waferverwerking, assemblage en verpakking, test en andere front-end apparatuur, waaronder de productie van maskers/gordels, waferproductie en fab-faciliteiten.

Bron: Semiconductor Digest