De wereldwijde verkoop van totale halfgeleider productieapparatuur door Original Equipment Manufacturers zal naar verwachting een nieuw hoogtepunt bereiken van $103 miljard in 2021, een stijging van 44,7% ten opzichte van het vorige industrierecord van $71 miljard in 2020, kondigde SEMI vandaag aan bij de publicatie van haar Year-End Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective op SEMICON Japan 2021. Verwacht wordt dat de groei zal aanhouden en dat de wereldwijde markt voor apparatuur voor halfgeleiderfabricage tegen 2022 tot $114 miljard zal groeien.

“Het overschrijden van de grens van 100 miljard dollar in de totale verkoop van halfgeleiderproductieapparatuur weerspiegelt de gezamenlijke en uitzonderlijke drive van de wereldwijde halfgeleiderindustrie om de capaciteit uit te breiden om aan de sterke vraag te voldoen,” zei Ajit Manocha, SEMI president en CEO. “We verwachten dat aanhoudende investeringen in de opbouw van de digitale infrastructuur en seculiere trends in meerdere eindmarkten een gezonde groei in 2022 zullen voeden richting $114 miljard.”

Zowel de front-end (wafer fab) als de back-end (assemblage/verpakking en test) segmenten voor halfgeleiderapparatuur dragen bij aan de wereldwijde expansie. Het segment wafer fab equipment, dat wafer processing, fab facilities, en mask/reticle equipment omvat, zal naar verwachting met 43,8% groeien tot een nieuw industrierecord van $88 miljard in 2021, gevolgd door een stijging van 12,4% in 2022 tot ongeveer $99 miljard. Wafer fab equipment zal in 2023 naar verwachting licht dalen met -0,5% tot $98,4 miljard.

De segmenten foundry en logic, die meer dan de helft van de totale verkoop van wafer fab-apparatuur voor hun rekening nemen, zullen met 50% j-o-j toenemen tot $49,3 miljard in 2021, gedreven door de vraag naar zowel leading-edge als mature nodes. Het groeimomentum zal naar verwachting aanhouden in 2022, waarbij de investeringen in gieterij- en logicamateriaal met 17% zullen stijgen.

De sterke vraag van ondernemingen en consumenten naar geheugen en opslag draagt bij aan de sterke groei van de uitgaven voor DRAM- en NAND-apparatuur. Het segment DRAM-apparatuur leidt de expansie in 2021 met een stijging van 52% tot $15,1 miljard en een stijging van 1% in 2022 tot $15,3 miljard. De markt voor NAND-apparatuur zal naar verwachting in 2021 met 24% stijgen tot $19,2 miljard en in 2022 met 8% tot $20,6 miljard. Verwacht wordt dat de uitgaven voor DRAM en NAND in 2023 met respectievelijk -2% en -3% zullen dalen.

Na een robuuste groei van 33,8% in 2020, zal het segment van assemblage- en packaging apparatuur naar verwachting met 81,7% stijgen tot $7 miljard in 2021, gevolgd door nog eens een stijging van 4,4% in 2022, aangedreven door geavanceerde packagingtoepassingen. De markt voor testapparatuur voor halfgeleiders zal naar verwachting in 2021 met 29,6% groeien tot $ 7,8 miljard en in 2022 met 4,9% blijven groeien door de vraag naar 5G- en high-performance computing (HPC)-toepassingen.

Regionaal gezien zullen China, Korea en Taiwan naar verwachting de top drie blijven voor uitgaven aan apparatuur in 2021. China zal naar verwachting de toppositie behouden, die het in 2020 voor het eerst opeiste, terwijl Taiwan naar verwachting in 2022 en 2023 de toppositie op de markt zal heroveren. Verwacht wordt dat de uitgaven voor apparatuur in alle onderzochte regio’s in 2021 en 2022 zullen stijgen. Bron semiconductor Digest