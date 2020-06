2021 is klaar om een bannerjaar te markeren voor wereldwijde fab apparatuur uitgaven met 24 procent groei tot een record US$67.7 miljard, 10 procent hoger dan de eerder voorspelde US$65.7 miljard, en alle productsegmenten beloven solide groeipercentages, volgens het tweede kwartaal 2020 update van de SEMI World Fab Forecast rapport. Geheugenfabrikanten zullen de wereldwijde halfgeleidersegmenten leiden met US$30 miljard aan uitgaven voor apparatuur, terwijl de toonaangevende logica en de foundry naar verwachting op de tweede plaats zullen komen met US$29 miljard aan investeringen.

Het 3D NAND geheugensegment zal de macht van de bestedingsruimte helpen met een sprong van 30 procent in de investeringen dit jaar alvorens de groei van 17 procent in 2021 aan te pakken. De investeringen van de DRAM fab zullen volgend jaar 50 percenten na dalende 11 percenten in 2020 schommelen, en fab het besteden aan logica en de gieterij, hoofdzakelijk voorrand, zal een gelijkaardige maar meer gedempte baan vinden, toenemend 16 percenten 2021 na een 11 percentendaling dit jaar.

Sommige segmenten zullen lagere fab apparatuur uitgaven maar indrukwekkende verandering tarieven toch zien. Beeldsensoren zullen in 2020 een indrukwekkende stijging van 60 procent laten zien en in 2021 een stijging van 36 procent. Het analoge en gemengde signaal zal in 2020 met 40 procent toenemen en in 2021 met 13 procent. Muted trajectory apparaten zullen naar verwachting in 2020 met 16 procent groeien, met een gezonde sprong van 67 procent in 2021.

Uit een overzicht van de uitgaventrends in kwartalen (QoQ) blijkt het effect van de COVID-19-pandemie in de loop van 2020. Globale fab apparatuur uitgaven QoQ daalde 15 procent in het eerste kwartaal van 2020 – prestaties die sterker waren dan de 26 procent daling voorspeld in februari. In maart leken sommige bedrijven een veiligheidsvoorraad op te bouwen als tegenmaatregel tegen het zich verspreidende virus, aangezien shelter-in-place-orders wereldwijd kantoren, winkelcentra en scholen leegmaakten. Naarmate de besmetting toenam, steeg de vraag naar IT- en elektronische producten zoals notebooks, gameconsoles en gezondheidstoepassingen. Sommige voorraden zouden zich in het tweede kwartaal moeten uitstrekken, gevoed door de angst voor beperkingen – die eind juni van kracht zouden moeten worden – op halfgeleidermateriaal dat aan China wordt verkocht.

Terwijl het World Fab Forecast-rapport stijgende investeringen in de tweede helft van 2020 voorspelt, zal het jaar de tweede opeenvolgende jaarlijkse daling van de uitgaven voor fab apparatuur markeren – 4 procent dit jaar na een dip van 8 procent in 2019.

En ondanks de optimistische voorspellingen liggen de dreigingen van de pandemie nog steeds op de loer. Pandemie gerelateerde ontslagen, met meer dan 40 miljoen werkers die alleen al in de Verenigde Staten (vanaf mei) niet meer werken, en bedrijfssluitingen zullen leiden tot rimpeleffecten in de consumentenmarkten en de discretionaire uitgaven. Zo zal de stijgende werkloosheid leiden tot een daling van de verkoop van smartphones en nieuwe auto’s. Ondanks die verlagingen zullen de digitale transformatie en de noodzaak om te communiceren nog steeds de groei van de industrie stimuleren, aangezien clouddiensten, serveropslag, gaming en gezondheidstoepassingen de vraag naar geheugen en IT-gerelateerde apparaten zullen stimuleren.

Semi:

