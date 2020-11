Investeringen in fabrieken van 300 mm in 2020 zullen jaar-op-jaar (YoY) met 13% groeien om het vorige recordniveau in 2018 te overschrijden en een nieuw groots jaar voor de halfgeleiderindustrie in 2023 te boeken, meldde SEMI vandaag in zijn 300 mm Fab Outlook tot 2024. De COVID-19-pandemie heeft geleid tot de stijging van de fab-uitgaven in 2020 door digitale transformaties wereldwijd te versnellen, en de toename zal zich naar verwachting uitstrekken tot 2021.

De groei wordt aangedreven door de stijgende vraag naar clouddiensten, servers, laptops, gaming en gezondheidszorgtechnologie. Snel evoluerende technologieën zoals 5G, Internet of Things (IoT), automotive, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning die de vraag naar meer connectiviteit blijven voeden, grote datacenters en big data lopen ook achter de stijging.

“De COVID-19-pandemie versnelt een digitale transformatie die in bijna elke denkbare branche plaatsvindt om de manier waarop we werken en leven te hervormen”, aldus Ajit Manocha, SEMI-president en CEO. “De verwachte recorduitgaven en 38 nieuwe fabrieken versterken de rol van halfgeleiders als de basis van de allernieuwste technologieën die deze transformatie aansturen en beloven een aantal van de grootste uitdagingen ter wereld op te lossen.”

De groei van de investeringen in halfgeleiderfabrieken zal in 2021 doorgaan, maar in een langzamer tempo van 4% op jaarbasis. In navolging van eerdere industriële cycli, voorspelt het rapport ook een milde vertraging in 2022 en nog een lichte neergang in 2024 na een recordhoogte van $ 70 miljard in 2023.

38 nieuwe 300mm fab worden er gebouwd

De SEMI 300 mm Fab Outlook tot 2024 laat zien dat de chipindustrie tussen 2020 en 2024 ten minste 38 nieuwe 300 mm volumefabrieken toevoegt, een conservatieve projectie die geen rekening houdt met fab-projecten met een lage waarschijnlijkheid of geruchten. In dezelfde periode zal de productiecapaciteit per maand met ongeveer 1,8 miljoen wafers toenemen tot meer dan 7 miljoen.

Volgens een zeer waarschijnlijke projectprognose zal de industrie van 2019 tot 2024 ten minste 38 nieuwe 300 mm volumefabrieken bouwen. Taiwan zal 11 volumefabrieken bouwen en China acht om de helft van het totaal te vertegenwoordigen. De chipindustrie zal tegen 2024 161 volumefabrieken van 300 mm bestellen.

Capaciteits- en bestedingsgroei per regio

China zal zijn wereldwijde aandeel van 300 mm-capaciteit snel vergroten, van 8% in 2015 tot 20% in 2024, tot 1,5 miljoen 300 mm wpm in het laatste jaar van de rapportageperiode. Terwijl niet-Chinese bedrijven een substantieel deel van die groei voor hun rekening zullen nemen, versnellen organisaties in Chinese handen hun capaciteitsinvesteringen. Deze bedrijven zullen in 2020 ongeveer 43% van de productiecapaciteit van China vertegenwoordigen, een aandeel dat naar verwachting 50% zal bereiken in 2022 en 60% in 2024.

Het Japanse aandeel van 300 mm geïnstalleerde capaciteit blijft dalen, van 19% in 2015 tot 12% in 2024. Het aandeel van Noord- en Zuid-Amerika tikt ook lager, van 13% in 2015 tot een verwachte 10% in 2024.

De grootste regionale investeerder is Korea, met investeringen tussen $ 15 miljard en $ 19 miljard, gevolgd door Taiwan, dat tussen $ 14 miljard en $ 17 miljard in fabrieken van 300 mm zal investeren en vervolgens China, met tussen $ 11 miljard en $ 13 miljard investeren

Regio’s die minder uitgeven, zullen tussen 2020 en 2024 de sterkste stijgingen in investeringen meemaken. Europa / Midden-Oosten zal het peloton leiden met een indrukwekkende groei van 164%, gevolgd door Zuidoost-Azië met 59%, Amerika met 35% en Japan met 20%.

Uitgavengroei per productsector

Geheugen is verantwoordelijk voor het grootste deel van de toename van 300 mm fab-uitgaven. Werkelijke en verwachte investeringen laten een gestage stijging zien in de bovenste eencijferige cijfers voor elk jaar van 2020 tot 2023, met een sterkere stijging van 10% in petto voor 2024.

DRAM- en 3D NAND-bijdragen aan 300 mm fab-uitgaven zullen gelijk zijn van 2020 tot 2024. Investeringen voor logic / MPU zullen echter gestaag verbeteren van 2021 tot 2023. Power apparaten zullen de opvallende sector zijn in 300 mm fab-investeringen, met meer dan 200% groei in 2021 en dubbelcijferige stijgingen in 2022 en 2023.

De 300mm Fab Outlook tot 2024 volgt 286 fabs en lijnen van 2013 tot 2024 en weerspiegelt 247 updates van 104 fabs, negen nieuwe fabs en line-lijsten en twee annuleringen sinds de publicatie van het rapport van maart 2020.