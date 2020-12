De wereldwijde verkoop van halfgeleiderproductieapparatuur door fabrikanten van originele apparatuur zal naar verwachting met 16% toenemen in vergelijking met $ 59,6 miljard in 2019 en een nieuw record in de sector van $ 68,9 miljard registreren in 2020, kondigde SEMI vandaag aan bij de publicatie van zijn Year-end Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective bij SEMICON Japan. De groei zal naar verwachting doorzetten, aangezien de wereldwijde markt voor halfgeleiderproductieapparatuur $ 71,9 miljard bereikt in 2021 en $ 76,1 miljard in 2022.

Zowel het front-end als het back-end halfgeleiderapparatuursegmenten zullen naar verwachting de expansie voeden. Het segment waferfab-apparatuur – dat waferverwerking, fab-faciliteiten en masker- / dradenkruisapparatuur omvat – zal naar verwachting met 15% stijgen tot $ 59,4 miljard in 2020, gevolgd door een groei van 4% en 6% in respectievelijk 2021 en 2022. De gieterij- en logische segmenten, die goed zijn voor ongeveer de helft van de totale verkoop van waferfabriekapparatuur, zullen dit jaar een percentage van het midden van de tienerjaren zien stijgen tot $ 30 miljard aan uitgaven, aangedreven door investeringen in geavanceerde technologieën. Uitgaven aan NAND-flashproductieapparatuur zullen dit jaar met 30% stijgen en meer dan $ 14 miljard bedragen, terwijl DRAM naar verwachting de uitbreiding in 2021 en 2022 zal leiden.

Het segment assemblage- en verpakkingsapparatuur zal naar verwachting met 20% groeien tot $ 3,5 miljard in 2020, gevolgd door stijgingen van respectievelijk 8% en 5% in 2021 en 2022, aangedreven door geavanceerde verpakkingstoepassingen. De markt voor halfgeleidertestapparatuur zal naar verwachting in 2020 met 20% stijgen tot $ 6 miljard, en zal in 2021 en 2022 blijven groeien op vraag naar 5G en high-performance computing (HPC) -toepassingen.

China, Taiwan en Korea zullen naar verwachting de belangrijkste bestedingsregio’s zijn in 2020. Robuuste investeringen in foundry en geheugen in China zullen naar verwachting de regio dit jaar voor het eerst naar de top van de totale markt voor halfgeleiderapparatuur stuwen. In 2021 en 2022 wordt verwacht dat Korea de wereldleider zal zijn in investeringen in halfgeleiderapparatuur dankzij een geheugenherstel en een toename van de investeringen in logica. De uitgaven voor apparatuur in Taiwan zullen robuust blijven, mogelijk gemaakt door toonaangevende investeringen in gieterijen. De meeste andere bijgehouden regio’s zullen ook groei zien tijdens de prognoseperiode.

De huidige SEMI-prognose is gebaseerd op collectieve input van topleveranciers van apparatuur, SEMI’s Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) gegevensverzamelingsprogramma en SEMI’s door de industrie erkende World Fab Forecast-database.