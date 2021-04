SEMI pleit voor nauwgezette exportcontrole ter bescherming Amerikaanse semicon-industrie

SEMI, de industrievereniging die de wereldwijde toeleveringsketen voor het ontwerpen en produceren van elektronica bedient, kondigde vandaag aan dat zij opmerkingen heeft ingediend bij het Amerikaanse ministerie van Handel in antwoord op haar verzoek om publieke opmerkingen over risico’s in de toeleveringsketen voor halfgeleiderproductie en geavanceerde verpakking. De opmerkingen die SEMI heeft ingediend geven een overzicht van de processen, goederen en technologieën die nodig zijn voor de productie van halfgeleiders en een groot aantal beleidsaanbevelingen om de Amerikaanse toeleveringsketen van halfgeleiders en de veerkracht van de industrie te versterken.

“Onze opmerkingen tonen aan dat net zoals talloze industrieën afhankelijk zijn van halfgeleiders, halfgeleiderfabs afhankelijk zijn van een complexe, wereldwijde toeleveringsketen die de essentiële bouwstenen levert voor de productie van halfgeleiders, van silicium tot eindtest,” zei Ajit Manocha, SEMI president en CEO. “Stimulansen om de industrie te versterken moeten beschikbaar zijn voor alle schakels binnen de toeleveringsketen van halfgeleiders om potentiële knelpunten upstream van chipfabs te minimaliseren die de groei van de industrie in de Verenigde Staten zouden kunnen belemmeren.” Aldus berichtgeving van Semiconductor Digest.

De aanbevelingen van SEMI in de opmerkingen omvatten: