Tijdens een persconferentie op dinsdag tijdens SEMICON gaf Ajit Manocha, SEMI’s President en CEO, een vooruitblik op de SEMI-marktprognose voor 2022 die volgende week wordt vrijgegeven. “Ondanks de pandemie heeft deze industrie het buitengewoon goed gedaan, en dat is echt iets heel opmerkelijks”, zei hij.

De verkoop van halfgeleiders zal naar verwachting >20% groeien tot meer dan $ 550 miljard in 2021, na een groei van 10,8% tot $ 464 miljard in 2020. “In 2017, 2018 en 2019 deden we hoge dubbele cijfers, maar 20% is dit jaar een nieuw record,” zei Manocha.

De tekorten, aanvankelijk in de automobielsector, verspreiden zich over de hele linie, vooral bij legacy-technologieën. “Het tekort aan chips is zo belangrijk en zo kritisch geworden dat elk kind in de wereld het weet, omdat de meeste kinderen nu afhankelijk zijn van oudere apparaten vanwege de zorg op afstand en thuisonderwijs, noem maar op,” zei hij, en legde uit dat zijn drie kleinkinderen elk drie mobiele apparaten hebben. “De driejarige heeft drie apparaten, het is echt opmerkelijk,” zei hij.

De prognoses voor de totale verkoop van wafer fab-apparatuur voor 2021 variëren van $80 tot $90 miljard, wat neerkomt op een groei van ~23-38% (figuur 1). In 2021 zal de Materials market naar verwachting een nieuw hoogtepunt bereiken van ~$62B met een groei van ~11% (figuur 2). “Dit zijn opmerkelijke cijfers,” zei Manocha.

SEMI verwacht dat de kapitaaluitgaven in de halfgeleiderindustrie zullen toenemen met veel nieuwe 200mm en 300mm fabs met grote capaciteit die online komen tussen 2020-2024. “SEMI verzamelt de informatie van alle aankondigingen over wafer fabs over de hele wereld. In september werden 25 fabrieken van acht inch (200 mm) aangekondigd die tussen nu en 2024 zullen worden geopend,” zei Manocha. Van deze 25 fabrieken/uitbreidingen zullen er 5 in Noord- en Zuid-Amerika komen, 1 in Europa/Midden-Oosten en 19 in Azië (14 in China, 3 in Japan en 2 in Taiwan). De totale 200mm-capaciteit zal tussen 2020 en 2024 naar verwachting met 18% toenemen.

Zestig 300mm-fabrieken/uitbreidingen worden verwacht: 6 in Noord- en Zuid-Amerika, 10 in Europa/Midden-Oosten, 44 in Azië (15 in China, 5 in Japan, 8 in Zuid-Korea, 1 in Singapore en 15 in Taiwan. De totale 300mm-capaciteit zal tussen 2020 en 2024 naar verwachting met 48% groeien.

“Als al deze fabrieken in 2024 tot en met 2025 in gebruik worden genomen, zullen we eerder dan 2030 een markt van één biljoen overschrijden,” zei Manocha.

Dat komt overeen met eerder gerapporteerde gegevens van International Business Strategies (IBS) dat de wereldwijde halfgeleidermarkt in 2030 naar verwachting 1,2 biljoen dollar zal bedragen. “Ik denk dat 1,2 biljoen dollar in 2030 zeer waarschijnlijk is,” zei Manoch.

“Sommige van deze fabs zullen er misschien niet komen, vanwege sommige geo-economische kwesties of andere kwesties. Bedrijven kondigen aan en stellen het dan weer uit – dingen veranderen – maar ik heb nog nooit in mijn leven zo’n aantal gezien,” voegde Manocha eraan toe.

SEMI presenteerde ook een overzicht van de groeiprognoses voor halfgeleiders voor 2022 van verschillende analistenfirma’s, die variëren van 15,8% tot 4,2% (zie figuur 3). Het gemiddelde ligt op ongeveer 9,5%.

Mogelijke tegenwind voor de sector zijn de aanhoudende handels-/exportbeperkingen en geopolitieke/economische kwesties; de wereldwijde COVID-19 pandemiebeheersing en het tempo van de uitrol van vaccins zijn nog steeds belangrijke punten van zorg, en het tekort aan talent in de sector wordt steeds nijpender door de huidige druk om de capaciteit uit te breiden. “Als we van een half biljoen naar een biljoen gaan, hebben we veel meer talent nodig,” zei Manocha. Bron: Semiconductor Digest