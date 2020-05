Selo ontwikkelt en bouwt klantspecifieke machines voor food processing voor multinationals en kleinere gespecialiseerde bedrijven over de hele wereld. Het bedrijf heeft twee vestigingen in Nederland: Hengelo (Selo, foodprocessingmachines) en Oldenzaal (Omori Europe, verpakkingsmachines). Om de klantspecifieke speciaalmachines steeds meer te kunnen opbouwen uit gestandaardiseerde modules en zo steeds meer configure to order te gaan werken, besloot Selo te investeren in een nieuw ERP-systeem (Ridder IQ) en parallel daaraan in het PLM-systeem van PRO.FILE. De coronacrisis werkt als katalysator. ‘Nadat het stof van alle slechte berichten was neergedaald, hebben we besloten juist nu gas te geven. Sommige zaken stagneren, klanten zijn afwachtender en daardoor komt er tijd vrij’, verklaart directeur Willibrord Woertman. ‘Dat was een extra impuls voor het PLM-stuk en verder gaan we nu ook een deel van de proces engineering automatiseren in een SMAP3D-pakket. Van daaruit kunnen we rechtstreeks 3D-modellen maken vanuit de P&ID’s, iets wat in het verleden gescheiden gebeurde.’

Voorafgaand aan de implementatie stelde Selo een blauwdruk op voor de inrichting van de systemen. ‘Je moet je artikelen gaan vastleggen conform een specifieke notatie en specifieke werkprocessen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het ERP- en PLM-traject parallel op te starten. Dat betekent nu een hoop huiswerk, maar je merkt dat we nu dichter bij de praktijk komen waardoor bepaalde keuzes in de blauwdruk zijn aangepast.’ Zodra de inrichting vaststaat, gaat de uitrol van ERP en PLM fullspeed ahead; SMAP volgt later. ‘Komend jaar zal moeten blijken of we alles goed doordacht hebben en gaan we hopelijk de vruchten ervan plukken.’

Met de nieuwe systemen hoopt Selo nog beter gebruik te kunnen maken van de automatisering. ‘Je ziet nu in deze crisissituatie dat hoe meer je automatiseert, hoe flexibeler je bent. Medewerkers kunnen vanuit huis in de systemen, de gegevens worden goed geborgd en iedereen weet zeker dat hij in de laatste versie werkt’, aldus Woertman. ‘Het is heel plezierig dat het systeem dat voor ons bewaakt als je op afstand zit en niet naast je collega.’ Hoewel ook Selo door de zure corona-appel heen moet bijten, heeft het bedrijf het geluk actief te zijn in de voedingsmiddelenmarkt, die deels afhankelijk is van de machines en de service die Selo levert. ‘Relatief gezien hebben we veel werk. We hebben vorige week via Skype zelfs nog een project in Rusland verkocht. Daarnaast loopt het onderhoud gewoon door, klanten hebben die machines nodig om aan de basisbehoeften van de consument te kunnen voldoen.’