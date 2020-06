Bij nieuwbouw kan er nog redelijk worden doorgewerkt aan lopende projecten, de renovatiesector merkt meer de gevolgen. Woningcorporaties en zorginstellingen stellen renovatiewerkzaamheden en de gevolgen in de infrasector zijn kleiner door o.a. de afstand en buiten werken. Herstel in de bouw gaat wel langzamer dan in andere sectoren doordat investeringen in bedrijfspanden worden uitgesteld. Ook zijn consumenten door de economische terugval en bijkomende onzekerheid terughoudender bij de aankoop van een nieuwbouwwoning en uitvoering van verbouwingen. Het herstel kan sneller verlopen als de overheid extra investeert in infraprojecten door deze naar voren te halen.

Lees de ING update van de bouw in 2 scenario’s.

Duitsland: 130 miljard herstelprogramma – de belangrijkste punten voor Nederland

Tot nu toe was de fiscale stimulans vooral gericht op het opvangen en beperken van de economische gevolgen van het coronavirus. Dit stimuleringspakket (4% BBP) is bedoeld om de economie een kickstart te geven. Niet alleen de omvang is opmerkelijk ook het feit dat men nu een anticyclisch begrotingsbeleid voert tekent de ommekeer in Europa. De belangrijkste punten. Lees meer op ING Think en kort impactoverzicht

Herstel in verschillende snelheden

De eerste klap van de lockdowns kwam voor de Europese economieën ongeveer even hard aan. De snelheid van het herstel uit de coronacrisis zal sterk uiteenlopen, in Noord -Europa zal de weg naar boven een stuk sneller zal verlopen dan in de zuidelijke lidstaten. Hierbij zijn de drivers het meest gunstig voor de EU kernlanden, maar een trager herstel in Zuid Europa kan een behoorlijke impact hebben op dit herstelpad.

Lees hier de nieuwe ING analyse over Europees herstel

Klein krediet corona van kracht

De KKC, regeling klein krediet corona, heeft tot doel bedrijven die geraakt worden door de gevolgen van corona te ondersteunen met een financiering van € 10.000 tot maximaal

€ 50.000. Wat zijn de mogelijkheden?

Bankieren in tijden van corona

Onze klanten hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. Wij denken uiteraard graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

Als ondernemer bankieren in tijden van corona

De informatie op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

