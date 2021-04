SeaBulk zoekt Nederlandse maritieme toeleveranciers

De Amerikaanse maritieme dienstverlener SeaBulk wil graag kennis maken met bedrijven die zich bezig houden met LNG-voortstuwing, alternatieve brandstoffen, autonoom varen of decarbonisatie. Plaats van ontmoeting is de Maritime Meetup van 22 april aanstaande.

De Maritime Meetup met SeauBulk vindt online plaats via LISA community en is exclusief toegankelijk voor NMT-leden. De bijeenkomst begint met een presentatie van Rick Groen, Vice President Fleet bij SeaBulk. De presentatie belicht meer over Seabulk, hun huidige werk en toekomstplannen. Na de presentatie is er ruime de tijd voor discussies en vragen.

