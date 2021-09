“Ons bedrijf is specialist in voeding van plantaardige eiwitten. Wat in 1893 begon als familiebakkerij, groeide uit tot een wereldwijd actieve onderneming die vooroploopt in de ontwikkeling, productie en verpakking van plant-based producten. Schouten bedenkt vleesvervangers voor de foodretail, diverse restaurantketens en de voedingsindustrie. Meerdere medewerkers zijn dagelijks bezig met de aankoop van grondstoffen, zoals soja. Zij bewaken de kwaliteit, maar kijken ook naar andere aspecten, zoals naar de arbeidsomstandigheden. Vervolgens kopen we productiecapaciteit in om de door ons bedachte vleesvervangers te laten maken. Behalve onze vrij nieuwe tempeh-productielocatie in India hebben we geen eigen fabrieken. Inmiddels zijn we actief in zo’n vijftig landen, waaronder in Europa, Amerika, het Midden-Oosten en India. We zijn er trots op dat we behoren tot de belangrijkste spelers in de markt voor vegetarische en veganistische vleesvervangers.”