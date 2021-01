Schneider Electric wint prijs voor verduurzaming energiedistributie E.ON

Schneider Electric, een marktleider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, heeft tijdens de achtste editie van de enerTIC Awards een prijs gewonnen in de ‘Smart Grid’-categorie. Schneider Electric won deze prijs met een project voor E.ON dat streeft naar een duurzamer energiedistributienetwerk zonder broeikasgassen.

E.ON, de grootste elektriciteitsleverancier van Zweden, zet zich sterk in voor duurzaamheid. Zijn doel, om tegen 2025 een bedrijf zonder fossiele brandstoffen te zijn en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, valt op. Om dat te bereiken, lanceerde E.ON een proefproject in de Zweedse stad Norrköping dat bestond uit het vervangen van zijn SF6-middenspanningsschakelaars door SF6-vrije middenspanningsschakelaars met behulp van de innovatieve Shunt Vacuum Interruption (SVI)-technologie van Schneider Electric.

SF6-vrij

SF6 is een broeikasgas dat veel schadelijker is voor de verwarming van de aarde dan CO2. SF6 wordt op grote schaal gebruikt in de elektriciteitssector voor hoog- en middenspanningsapparatuur. De huidige en toekomstige regelgeving bevordert de adoptie van alternatieven die de impact op het milieu kunnen verminderen. De SF6-vrije technologieën die nu beschikbaar zijn, hebben kenmerken en afmetingen die vergelijkbaar zijn met die van traditionele SF6-gebaseerde schakelapparatuur. De nieuwe groene en digitale technologie van Schneider Electric is te zien in AirPacT, een lastscheidingsschakelaar, en SM AirSeT, een reeks middenspanningsschakelaars, die beiden gebruikmaken van innovatieve vacuümonderbreking en zuivere luchtisolatie.

Erkenning

“We zijn erg blij dat ons project met E.ON een enerTIC-prijs heeft gekregen. De prijs erkent bedrijven die zich inzetten voor innovatie, efficiëntie en duurzaamheid”, aldus Martina Tomé, Vice President Power Systems bij Schneider Electric Iberia.”Op dezelfde manier zijn we er trots op dat we E.ON kunnen helpen met onze nieuwe SF6-vrije, duurzame, digitale middenspanningstechnologie die bijdraagt aan de verwezenlijking van hun klimaatdoestellingen, waarbij de decarbonisatie van het netwerk centraal staat in de bedrijfsstrategie met digitalisering als belangrijkste drijver.”

Een duurzamer, veiliger en betrouwbaarder elektriciteitsdistributienetwerk

De scope van de pilot gelanceerd door E.ON en beschreven in het gewonnen project omvat, naast de nieuwe SF6-vrije schakeloplossing, het modulaire hardware- en firmwareplatform van Schneider Electric voor het beheer van midden- en laagspanningsdistributienetwerken: de Easergy T300 RTU. Het bevatte ook aangesloten temperatuur- en vochtigheidssensoren die tot de EcoStruxure-architectuur van het bedrijf behoren.

Schneider Electric SF6-vrije schakelinstallaties besparen 2,4 kg SF6-gas in middenspanningsstations, wat gelijk staat aan 56,4 ton CO2. Hiermee voldoet het aan de verwachtingen van het bedrijf op het gebied van duurzaamheidsinspanningen en is het in lijn met de energietransitie die plaatsvindt in Zweden. Tegelijk effent dit de weg naar meer groene en digitale installaties.

De door Schneider Electric geleverde oplossing voldeed ook aan de verwachtingen van E.ON op het gebied van interoperabiliteit met reeds geïnstalleerde apparatuur en veiligheid. Dit laatste is vooral belangrijk omdat middenspanningsstations zich in de buurt van openbare ruimtes of in gebouwen bevinden.

Nu heeft E.ON, naast een duurzamer en broeikasgasvrij distributienetwerk, een beter begrip van de bedrijfsvoering, waardoor het fouten vroegtijdig kan detecteren, onderhoudsactiviteiten en bedrijfskosten kan optimaliseren en de betrouwbaarheid van het netwerk kan verbeteren. “Wat het meest indruk op ons maakte in de oplossing was het holistische idee van SF6-vrije technologie met digitale mogelijkheden”, zegt Kim Sunnerberg, technisch manager bij E.ON. “We zien EcoStruxure en de nieuwe SF6-vrije technologie als een geweldige kans voor de toekomst.”

Een technologie die bekend staat om zijn innovatie, efficiëntie en duurzaamheid

De oplossing van Schneider Electric elimineert de kosten voor het recyclen van SF6 of andere gassen en verlaagt de onderhouds- en vervangingskosten voor apparatuur. Dankzij de connectiviteit van digitale apparatuur, die voldoet aan de communicatie- en cyberbeveiligingsnormen voor externe of lokale besturing en supervisie van onderstations, helpt het bovendien om een ​​betrouwbare en continue stroomvoorziening te bieden.

De SF6-vrije middenspanningsschakeltechnologie van Schneider Electric heeft eerder twee prijzen gewonnen met SM AirSeT: een IF Design Award en de prestigieuze Industrial Energy Efficiency Award, in de categorie Energy Economy, uitgereikt door de Hannover Messe. De technologie is ook erkend als een Top 10 Innovatie door het Innovation for Cool Earth Forum (ICEF).