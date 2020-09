Op afstand computers, machines en apparaten beheren, monitoren en onderhouden. Handig voor bedrijven, helemaal in deze coronatijden. Schneider Electric biedt hiervoor een oplossing met hun open IoT-architectuur EcoStruxure. Met een campagne wil de onderneming laten zien wat er met haar remote management applicaties mogelijk is. ‘We merken dat relaties nog wat terughoudend zijn, maar wij zorgen voor een superveilige omgeving.’

‘Wij zorgen voor een superveilige werkomgeving in de cloud’

Schneider Electric is de specialist in digitale energiemanagement- en automatiseringsoplossingen voor industrie, datacentra en gebouwen. De van oorsprong Franse multinational heeft wereldwijd maar liefst 137.000 werknemers (van wie 550 in Nederland) en een jaarlijkse omzet van zo’n 27 miljard euro. ‘We zijn innovatief, leveren oplossingen voor het optimaliseren van efficiëntie en duurzaamheid van ondernemingen’, zegt John Coppens, marketingmanager industrie in Nederland. ‘En we vinden nog steeds dat te weinig mensen ons kennen.’

Volledig afgestemd

Maar dat gaat veranderen. Want Schneider Electric start, ook in Nederland, de zogeheten Remote Management Campagne. Daarmee wil het de voordelen laten zien van het op afstand installeren, monitoren en onderhouden van machines, apparaten en computers van bedrijven. ‘De overkoepelende term daarvoor is EcoStruxure’, aldus Coppens. ‘Daaronder hangt een aantal verschillende applicaties en toepassingen, waarmee we het leven van de machinebouwer een stuk gemakkelijker willen maken, al helemaal in deze coronatijden. De machinebouwer kan met onze producten en diensten op afstand al zijn connected products, zoals sensoren, schakelaars en drivers beheren. En met de software en apps in de cloud de machines en processen onderhouden en besturen. Op deze manier worden nuttige data verzameld. Alle componenten zijn op elkaar afgestemd. Zo kun je als onderneming zorgen voor nog meer aantoonbare output van je machinepark.’

Filosofie van openheid

Schneider Electric gelooft in ‘openheid’, zoals Coppens het noemt. ‘In de ideale onderneming is alles met elkaar verbonden. Alle apparaten communiceren en praten met elkaar. Dat levert data van onschatbare waarde op, waar bedrijven op kunnen sturen. Maar dan moet de onderneming er wel voor zorgen dat hardware en software naadloos op elkaar aansluiten.’

Daar komt die filosofie van openheid van Schneider Electric om de hoek kijken. Want, zegt Coppens: ‘We zijn groot, maar we hebben niet de illusie dat we het alleen kunnen of moeten doen. Relaties mogen gerust gebruikmaken van de hardware en software van anderen. Ze hoeven niet bij ons aan het zogenaamde infuus. Natuurlijk, we hebben het liefst dat ze onze producten gebruiken, maar als ze liever wat anders willen dan kan dat ook. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat het geheel vlekkeloos met elkaar samenwerkt.’

Koudwatervrees

Coppens merkt, dat veel machinebouwers terughoudend zijn om hun hele onderneming ‘in de cloud te hangen’. Hij bespeurt, nog altijd, veel koudwatervrees. Ondernemingen vrezen dat hun machines en hun data niet veilig zijn, dat kwaadwillenden ermee aan de haal kunnen. Tegelijk zien ze allemaal wel de voordelen van de cloud. ‘We verzorgden eind vorig jaar een event voor machinebouwers in ons r&d-center in het Duitse Marktheidenfeld. Daar vroeg ik: wie wil zijn machines graag in de cloud hebben? Alle vingers omhoog. Daarna vroeg ik: wie heeft zijn machines momenteel in de cloud? Alle vingers omlaag.’

EcoStruxure

Terwijl er geen enkele reden is voor koudwatervrees, aldus de marketing manager. ‘We zorgen voor een superveilige omgeving. Met alle benodigde protocollen en veiligheidsvoorzieningen van dien. De techniek is er klaar voor en wij ook. Nu moeten we onze relaties en prospects overtuigen van de grote voordelen van het op afstand beheren en beheersen van de bedrijfsprocessen.’

Coppens kan daarvoor onder andere laten zien hoe de zogeheten EcoStruxure Augmented Operator Advisor werkt. Een mondvol Engels voor een applicatie die de gebruiker de mogelijkheid biedt met tablet en augmented reality te zien waar en waarom een machine hapert – en wat er gedaan moet worden om de machine weer aan de praat te krijgen. ‘De gebruiker houdt de tablet met app voor de machine en ziet direct wat er mis is. Hij kan een operator oproepen, maar ook een handleiding inzien om de problemen zelf op te lossen. Zo heb je geen downtime en houd je je machines draaiende. Dat wil toch elke machinebouwer?’