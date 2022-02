Het Servitization Platform is in 2018 opgericht door Link Magazine samen met het European Supply Chain Forum (ESCF) van de TU Eindhoven (TU/e). Servitization staat voor de transitie van producten verkopen naar businessmodellen waarin het verlenen van diensten centraal staat. Het geld wordt dan niet zozeer verdiend met de verkoop maar veel meer – of volledig – met diensten die met die producten verleend kunnen worden. Doel van het platform is breed bewustwording te creëren van de potentie van servitization als enabler voor continuïteit, winstgevende groei en circulariteit. Het open platform biedt koplopers de gelegenheid om kennis te delen en tot concrete actieplannen te komen. Een hulpmiddel was daarbij in de opstart fase de servitization readiness scan, ontwikkeld door JADS (Jheronimus Academy of Data Science) in samenwerking met dr. Neomie Raassens en prof. Ed Nijssen van de TU Eindhoven, die inzichtelijk kan maken wat bedrijven met voorrang zouden moeten oppakken om die servitization-stappen te zetten die passen bij hun proces, product en markt.

De leden zijn de bedrijven ASML, Spirotech, Moba, Tembo group, Voortman Steel Machinery, Vekoma, Lely, Schneider Electric en VMI Epe.

Recent is daar nu Schneider Electric bijgekomen, marktleider in digitale transformatie binnen energiebeheer en automatisering. Sander van Dasselaar, vice-president Industrie Nederland en België, geeft aan dat die stap genomen is omdat servitization zijn klanten ‘veel potentie biedt’: ‘De digitale technologie die nodig is voor het implementeren van een servitization-verdienmodel is er al. Wat wij willen bereiken bij Schneider Electric is dat machinebouwers en hun klanten de technologie ook echt gaan omarmen en gebruiken. Voorts willen we ze bewust maken van het feit dat businessmodellen blijvend veranderd moeten worden en dat servitization dan een goede optie kan zijn.’

Digitalisering maakt nieuwe, interessante businessmodellen mogelijk die tot baanbrekende innovaties kunnen leiden, aldus Van Dasselaar. ‘Die digitale transformatie moeten klanten maken willen ze niet ingehaald worden door de concurrentie. Dat besef is er alom. Sterker nog, 85 procent van de executives in de industrie geeft aan dat ze sneller willen innoveren om competitief te blijven. Door deel te nemen aan het platform willen we een technologische bijdrage leveren die helpt de mogelijkheden voor machinebouwers en hun klanten te versnellen.’

Van Dasselaar onderstreept dat servitization bijdraagt aan een circulair businessmodel. ‘Maar echt duurzaam ondernemen gaat veel verder dan dat. Schneider Electric is vorig jaar nog uitgeroepen tot meest duurzame bedrijf ter wereld door onderzoeksinstituut Corporate Knights. Dit vanwege onze concrete acties op het gebied van duurzaamheid en het meetbaar maken van onze doelstellingen, maar ook omdat we proactief klanten adviseren in het verduurzamen van hun volledige businessmodel. Onze duurzaamheid zit hem soms in onze producten – zo lanceerden we recent nog het eerste schakelmateriaal van oceaanplastic. Maar ook op het gebied van verpakkingen: binnenkort zijn al onze verpakkingen recyclebaar. En eveneens door zelf meer diensten aan te bieden, zoals concrete adviesdiensten voor bedrijven in hoe te verduurzamen en duurzaamheid strategisch te meten.’

Binnen het Servitization-platform wil Schneider graag proofs of concept (POC’s) gaan ontwikkelen. ‘POC’s die bewijzen dat technologie servitization toelaat en dat er ook daadwerkelijk een verdienmodel gecreëerd kan worden. We hebben ervaring in het ontwikkelen van POC’s en hebben de technische expertise in huis om dit te realiseren en te ondersteunen. Prove it by showing it.’

De coördinatie van het ESCF-platform ligt in handen van onderzoeksdirecteur servitization Néomie Raassens (universitair hoofddocent servitization & innovation sourcing aan de TU/e). Network orchestrator servitization van het platform is John van Ginkel (uitgever Link Magazine). Op 24 februari is Philips Healthcare gastheer, thema van de workshop: Servitization, design for service.

