Schoon textiel is van groot belang, zeker in ziekenhuizen en hotels. Vartex levert hiervoor de industriële wasmachines. Om wasfouten te voorkomen en het wasproces inzichtelijker, eenvoudiger, zuiniger en bovenal duurzamer te maken, ging het bedrijf de samenwerking aan met Schneider Electric. De nieuwste Vartex wasmachines zijn nu uitgerust met een hmi die de bediening vergemakkelijkt en tegelijk veel managementinformatie biedt.

‘Wij benutten expertise opgedaan bij het helpen van andere klanten’

Schneider Electric doorloopt met bestaande en nieuwe relaties een intensief en iteratief proces van co-development. Zo ook met Vartex Laundry Technology. Dit familiebedrijf, ontwikkelaar en leverancier van onder meer industriële wasmachines, wilde het wasproces voor de klant inzichtelijker, eenvoudiger en duurzamer maken, vertelt Sander van Dasselaar, vice president industry van Schneider Electric Belgium & Netherlands. Inzichtelijker doordat de eindklant – bedrijven die het linnengoed wassen voor onder andere hotels en ziekenhuizen – kan nagaan of de was ook bacteriologisch juist gereinigd is. Eenvoudiger doordat de operator zonder moeite het juiste wasprogramma kan selecteren. En duurzamer door de juiste hoeveelheid water, energieverbruik en chemicaliën op elkaar af te stemmen.

Gebruiksvriendelijke hmi

Ondanks de expertise van operators en engineers kwam het nog te vaak voor dat een bepaalde batch niet op het optimale programma werd gedraaid. Vartex had reeds inzicht in welke wasmachine-instellingen voor welk wasgoed de beste zijn en wilde die vertaald zien naar een gebruiksvriendelijke hmi (human-machine interface). Hiervoor had het een plc nodig om de in de hmi ingevoerde opdrachten correct te laten uitvoeren door de machine. Vartex wilde de klant tevens meer managementinformatie bieden, om inzichtelijk te maken of er lang genoeg gewassen is en hoeveel energie, water en chemicaliën zijn verbruikt. Daarnaast wilde Vartex met deze managementinformatie het onderhoud beter kunnen voorspellen en efficiënter kunnen uitvoeren.

‘Alles is erop gericht om de operator steeds het meest optimale programma te laten kiezen’

Kenniscarrousel

In gesprekken met de klant daarover bracht Vartex – vanzelfsprekend – zijn kennis in van het wasproces. ‘Zij hebben een diepgaand inzicht in welke instellingen nodig zijn om bijvoorbeeld het linnengoed van een ziekenhuis juist te reinigen, en welke instellingen afdoende zijn voor het linnengoed van een hotel. In het eerste geval moet bijvoorbeeld warmer en langer gewassen worden dan in het tweede geval. Wij hebben vervolgens onze kennis en expertise ingebracht, onder meer opgedaan bij het oplossen van – tot op zekere hoogte – vergelijkbare procesvraagstukken bij andere klanten. Zo werken we ook veel voor de zuivelindustrie. Een zuivelfabrikant wilde bijvoorbeeld de machines en leidingen zo efficiënt mogelijk reinigen, alvorens van het ene product over te gaan op het andere. Gebruikelijk was om bij elke switch met veel chemicaliën en veel heet water lang te spoelen. De vraag was hoe dit efficiënter en duurzamer kon. Het antwoord werd gegeven met de EcoStruxure Clean-In-Place Advisor, een softwareoplossing voor kwaliteitsmanagement van deze zogeheten clean-in-place activiteiten. Deze aanpak was ook relevant voor het vraagstuk van Vartex.’

32 procent meer wasbeurten

Samen met genoemde zuivelfabrikant zijn per switch reinigingsspecificaties opgesteld, die Schneider Electric vertaalde naar een plc-programmering en een intuïtieve hmi. ‘Ook met Vartex hebben we dat gedaan en daarbij kwam onze ervaring met andere applicaties elders heel goed van pas. Alles is erop gericht om de operator steeds het meest optimale programma te laten kiezen. Daardoor worden minder chemicaliën verbruikt en wordt slijtage van het wasgoed voorkomen. Tegelijk krijgt hij alle actuele informatie over de voortgang om mogelijke storingen te voorkomen. Met deze nieuwe technologie blijken de klanten van Vartex in staat 32 procent meer output te behalen met hetzelfde aantal machines.’ Een optimalisatie die verder zijn beslag krijgt dankzij de data die vanuit de plc naar de cloud worden gebracht en via een dashboard inzichtelijk worden gemaakt in het Vartex Laundry Intelligence systeem.

Track & trace

Met dat systeem kan Vartex beter inspelen op de markt, die steeds hogere eisen stelt. ‘Ziekenhuizen zien nu al graag dat gewassen linnengoed voorzien is van een label met daarop de specificaties van het gebruikte wasprogramma. Een volgende stap is het ontwikkelen van een track & trace-module waarover Schneider Electric inmiddels met de klant van gedachten wisselt’, aldus Van Dasselaar. ‘Mochten er bijvoorbeeld in een ziekenhuis besmettingsproblemen optreden, dan kan nagegaan worden of lakens of kleding conform voorschrift gewassen zijn. En zo niet, welke wasbeurt het dan betreft en waar die zich bevindt, zodat die kan worden teruggehaald. Ook dit is wederom een prachtig voorbeeld van hoe kennis van beide ondernemingen leidt tot snelle en efficiënte oplossingen.’