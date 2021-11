De wereld kan de zo urgente klimaatactie versnellen en de uitstoot van CO 2 -emissies in 2030 gehalveerd hebben, aldus Jean-Pascal Tricoire, ceo van Schneider Electric. Zijn bedrijf levert diensten op het gebied van energie-efficiëntie, energiemanagement, inkoop van hernieuwbare energie, koolstofrapportage, klimaatrisicobeoordeling en decarbonisatie van de supplychain aan klanten als Johnson & Johnson, Walmart, Unilever en T-Mobile. Het werd eerder dit jaar bestempeld als ‘s werelds meest duurzame bedrijf van 2021. Tricoire pleitte tijdens de Innovation Summit World Tour 2021 medio oktober voor haalbare wegen naar netto nul, zoals beschreven in het rapport The 2030 imperative: A race against time van het Schneider Electric Sustainability Research Institute.

De voorman van Schneider Electric adresseert de wereldwijde klimaatuitdagingen. Het bedrijf begeleidt klanten, partners, regelgevers en beleidsmakers bij het snel verminderen van emissies om de wereldeconomie koolstofarm te maken. Tricoire dringt aan op ‘kritische’ decarbonisatie-maatregelen. Hij biedt Schneider Electrics eigen onderzoek aan als blauwdruk om onder een opwarming van 1,5°C te blijven, wat een vermindering van de wereldwijde uitstoot met 30 tot 50 procent vergt, nog dit decennium. Een model laat zien hoe 10 GtCO 2 /j tegen 2030 ‘realistisch en betaalbaar’ kan worden verminderd, een reductie van ruim 30 procent van de huidige 30 GtCO 2 /j van alle energie-gerelateerde emissies. Dit is aanzienlijk meer en sneller dan de huidige toezeggingen van overheden van, opgeteld, ongeveer 3 GtCO 2 /j, oftewel 10 procent van de emissiereductiedoelstelling. Ook als het Schneider-model gehanteerd wordt resteert er echter nog ongeveer 20 GtCO 2 /j aan niet-energie gerelateerde emissies. Schneider roept op tot een drie tot vijf keer grotere inspanning van overheden en bedrijven.

Schneider ziet digitale technologieën als de enige manier om gebouwen, transport en de industrie snel genoeg koolstofarm te maken. ‘Deze aanpak koopt tijd om sectoren die moeilijk kunnen reduceren aan te pakken. Uit onze modellen blijkt duidelijk dat alternatieve oplossingen de consument te zwaar zullen belasten’, zo stelt Tricoire. ‘Ons onderzoek laat zien hoe we moeten versnellen. Om organisaties te ondersteunen bij hun zoektocht naar het koolstofarm maken van de economie en het nakomen van hun klimaatverplichtingen, intensiveren we onze wereldwijde activiteiten op het gebied van duurzaamheidsadvies. Om zo te helpen flink voortgang te boeken op het gebied van energietransitie en klimaatactiedoelen.’

Organisaties hebben volgens hem een betrouwbare partner nodig ‘die strategische planning en het stellen van doelen combineert met een uitstekende staat van dienst op het gebied van implementatie van decarbonisatie-oplossingen. We hebben zelf met succes vele uitdagingen op het gebied van duurzaamheid overwonnen met effectieve digitale en elektrische oplossingen in onze eigen faciliteiten.’