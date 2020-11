In de betonstaalverwerkende industrie kennen ze Schilt Engineering allemaal. In veel bedrijven overal in de wereld draaien machines en complete productielijnen made in Schoonhoven. Het familiebedrijf groeit gestaag. Om die groei te continueren, wordt al bijna twintig jaar geïnvesteerd in automatisering van het eigen bedrijfsproces. Een pad vol trial & error. ‘Pas sinds vorig jaar hebben we het echt goed voor mekaar.’

Eerst helemaal uitkleden, dan minder ambitieus weer aankleden

Als we bedrijfsleider Martin Markus van Schilt Engineering spreken, is een order van een klant uit Australië juist gereedgekomen. ‘Om die te verschepen zijn zeven zeecontainers nodig’, zegt hij. Om maar te zeggen: de equipment die het bedrijf ontwikkelt en produceert – in dit geval een complete productielijn – zijn vaak niet de kleinste. ‘Maar machines die op een pallet van 1 bij 1 meter passen, maken we ook, met evenveel plezier.’

Hele proces optimaliseren

De machines van Schilt Engineering, opgericht in 1994, maken staven die hun weg vinden in heavy duty constructies als viaducten, parkeergarages en flats. Daarbij dekken de machines het hele proces af: knippen, buigen, sorteren, bundelen, labelen – en doen dat steeds vaker volledig geautomatiseerd en op elkaar afgestemd. ‘Wij bieden klanten de equipment en ondersteuning om hun hele proces te optimaliseren’, zegt Markus. ‘Onze klantenkring leeft van het minimaliseren van afval. Dat komt heel nauw: produceert een klant 5 procent afval per jaar, dan draait hij verlies, bij 1,5 procent maakt hij winst.’

Opdrachten combineren

De crux om die kleine marges te halen, zit hem voor een aanzienlijk deel in de ERP-software van de klant. Is die goed op orde, dan kan hij meerdere opdrachten die bijvoorbeeld qua aantallen, staaflengte en/of -diameter verschillen, in één procesgang combineren en de doorlooptijd sterk verkorten. Markus: ‘Hoe beter de klantsoftware onze machines aanstuurt, hoe beter ze presteren.’ Daarom steekt Schilt Engineering veel effort in het doorontwikkelen van de software in hun machines én in een goede connectiviteit met de klantsoftware, die, goed ingeregeld, moet ‘snappen’ hoe opdrachten slim aan de productiestraat aan te bieden.

Alles hufterproof

Is softwareontwikkeling – gedreven door trends als remote monitoring en predictive maintenance – een topprioriteit geworden, productkwaliteit is dat al vanaf de start, 26 jaar geleden. ‘De betonstaalsector staat bekend als een rauwe industrie. Al onze machines moeten hufterproof zijn. Hoe klanten dingen kapot weten te krijgen, dat kun je je soms niet voorstellen…’ Schilt Engineering tackelt dat in engineering met robuuste ontwerpen die ook tegen flinke stoten kunnen en met, als er toch iets kapotgaat, tiptop service en onderhoud. ‘Is er onverhoopt geen monteur beschikbaar, dan plukken we desnoods iemand van kantoor om de klant zo snel mogelijk uit de brand te helpen.’

Veel in eigen huis

Wat daarbij helpt, aldus Markus, is dat er weinig wordt uitbesteed. Staal – platen, staven, buizen, kokers – wordt uiteraard ingekocht. En ook machinecomponenten zoals motoren, encoders, lagers, soms een stukje besturing. ‘Anders dan Italianen, die vaak alles behalve de assemblage uitbesteden, produceren wij 90 tot 95 procent zelf. Wat vandaag getekend is, kunnen we morgen maken. Bovendien bouwen we een stukje kennis op van het eindproduct en van de componenten. Hoe zit het met de robuustheid, met de toleranties? Op welke finesses moet je letten?’

Schilt Engineering trekt met die aanpak klanten in de hele wereld, van Europa tot Singapore en van de VS tot Australië. ‘In Duitsland zit een gedegen concurrent. En toch is onze omzet daar de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dankzij de hoge productkwaliteit, automatiserings- en servicegraad behoren wij tot de wereldtop in deze nichemarkt.’

‘PRO.FILE biedt structuur en het gaat allemaal zo goed de werkplaats in’

Cowboytent

Vanuit het verleden is het bedrijf, zoals Markus het uitdrukt, ‘echt een cowboytent’. ‘Iets verkopen, tekenen, maken en gáán.’ Nog steeds is er relatief weinig overhead. ‘We hebben de organisatie niet in stukjes gehakt. Neem onze engineering (3 personen op een totaal van 45 fte, red.): die engineert niet alleen, maar begeleidt ook de inkoop, doet de werkvoorbereiding en soms een stukje telefonische aftersales.’ Ook Markus zelf doet een stuk van de inkoop en samen met oprichter-eigenaar-managing director Edwin Schilt een groot deel van de verkoop en van alles eromheen: procesautomatisering, serviceplanning enzovoort.

Veel pijn en moeite

Al sinds hij bijna achttien jaar geleden bij Schilt Engineering begon, ligt automatisering op zijn bordje. Zijn eerste wapenfeit was de aanschaf van een boekhoudpakketje – ‘tot dan toe werden de facturen in Excel gemaakt’ –, een paar jaar later gevolgd door een 3D-CAD tekenpakket en, in 2010, een ERP-pakket. Rond 2014 kwam daar een PDM-pakket bij. Anno nu wordt er gewerkt met Autodesk Inventor (CAD), Ridder iQ (ERP) en PRO.FILE (PDM/PLM). Iedereen ziet de voordelen ervan. Wat in de jaren daarvoor zeker niet het geval was, schetst Markus. ‘Dat heeft aardig wat pijn en moeite gekost – en veel te veel tijd.’ Want het koppelen van de pakketten wilde maar niet lukken, Ridder (toen nog R8) werd als een veredeld boekhoudpakket gebruikt, engineering had het zo druk met dagelijkse beslommeringen dat die niet genoeg effort kon steken in het omzetten van de machinetekeningen in PRO.FILE.

Meer lucht en grip

Terugkijkend zegt de bedrijfsleider dat ze zich verslikt hadden in de complexiteit. ‘Nog veel te veel werd met de hand gedaan; dingen werden op twee plekken ingevuld, waardoor het overzicht ontbrak en fouten op de loer lagen.’ Het tij keerde na een aantal crash-acties, handigheidjes en versoberingen. Zo stelde PLM Xpert, implementatiepartner voor PRO.FILE, bijvoorbeeld voor de zaak eerst helemaal uit te kleden en vervolgens minder ambitieus weer aan te kleden. En dat werkte. ‘Vorig jaar hebben we voor elkaar gekregen dat het wél goed werkt. Nu zeggen onze engineers dat PRO.FILE structuur biedt en “het gaat allemaal zo goed de werkplaats in”. Nu opdrachten niet meer als een stapel tekeningen maar digitaal op scherm worden aangeleverd, zie je de werkplaatschef meer lucht en grip krijgen. Daarnaast ontstaat een veel betere feedback vanuit fabriek naar kantoor. En de heldere artikelstructuur, unieke codes en spare-partslijsten sluiten fouten uit en alles verloopt sneller. Iemand van buiten zei onlangs: “Zo zuiver als jullie de database vullen, zie je het bijna nergens”.’

Gezamenlijke inspanning

Martin Markus benadrukt dat de gezamenlijke inspanning: ‘De input van de engineers heeft een grote rol gespeeld om te komen waar we nu staan. Een belangrijke voorwaarde is altijd geweest dat de automatisering ons tijd moet opleveren, geen extra tijd moet kosten. Dat was bepalend in het nemen van beslissingen en investeringen in het laten aanpassen van de programmatuur.’

Hij verwacht dat PRO.FILE gaat helpen om verdere stappen te zetten in modularisatie en cto (configure to order). ‘Al zal engineeringwerk altijd nodig blijven. Elke machine is een beetje anders – ietsje hoger, langer, breder. Voor ons telt dat er een kwalitatief goede machine staat. Daar hebben we onze groei aan te danken.’